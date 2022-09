Controlli alla stazione di Lavinio, ‘beccato’ con addosso cocaina e hashish: arrestato 29enne

Controlli in borghese alla stazione Lido di Lavinio da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio, che nel fine settimana hanno tratto in arresto un uomo di origini nordafricane di 29 anni.

Si china per raccogliere un involucro alla stazione: era droga

Durante un servizio in abiti civili, finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, verso le ore 12.00 circa, i militari hanno visto un soggetto noto per i suoi precedenti penali e di polizia nei pressi del parcheggio della stazione ferroviaria “Lido di Lavinio”.

Per evitare che l’uomo si accorgesse di loro, decidevano di sostare lontano dall’area, mantenendo la visuale sul parcheggio. Qui, infatti, notavano l’uomo che, con fare guardingo e sospettoso, si chinava a raccogliere, in mezzo alle foglie secche, un piccolo involucro trasparente.

Di conseguenza decidevano di intervenire e, a seguito di perquisizione personale, rinvenivano nella disponibilità del giovane circa 6 grammi di cocaina e 1 di hashish, pronti per la vendita, come confermato da alcuni suoi acquirenti presenti sul posto. Inoltre, è stata sequestrata la somma in contanti di 100 € e materiale per il confezionamento delle dosi.

Arrestato, dopo il fotosegnalamento e gli atti di rito, è stato temporaneamente trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Anzio, in attesa del rito direttissimo.