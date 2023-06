Macabra scoperta in spiaggia: trovato il cadavere di un uomo

Forse un malore quello che ha provocato il decesso di un uomo avvenuto ieri ad Anzio e precisamente presso l’arenile dello stabilimento Tritone, nella frazione del comune di Lavinio. Al momento non sono molti i dettagli che trapelano sulla triste vicenda ma una delle ipotesi più probabili è che l’uomo, come già detto, sia stato stroncato da un malore. Fatto scattare l’allarme sul posto sono arrivati i soccorsi ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Il cadavere in spiaggia

I fatti sono avvenuti ieri, sull’arenile il Tritone di Lavinio. Qui è stato trovato il cadavere di un uomo, circostanza sulla quale le autorità stanno al momento svolgendo le indagini al fine di accertare con precisione le cause che hanno portato alla morte dell’uomo. Al momento non ci sono molti dettagli sull’accaduto e nessuna pista di indagine è esclusa. Tuttavia, stando alle primissime informazioni, l’ipotesi maggiormente accreditata è quella che possa essersi trattato di un malore fatale.

I soccorsi

Fatto scattare l’allarme, sul posto è giunto il personale del 118 che alla luce delle serie condizioni dell’uomo ha richiesto l‘intervento in spiaggia dell’elisoccorso. Presenti anche le forze dell’ordine quali carabinieri e gli agenti della polizia locale di Anzio ai quali spetterà adesso far luce sulla vicenda.