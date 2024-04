Ostia-Torvaianica-Anzio: “Problemi strutturali sui ponti”, carreggiata ridotta e divieti

Disposto il restringimento della carreggiata sulla litoranea che collega Ostia ad Anzio passando per Torvaianica (Pomezia). Istituito un senso unico alternato nel tratto del Lungomare Tognazzi. Tutte le informazioni utili.

Tempi duri per i pendolari del quadrante a sud di Roma. Oltre al famigerato cantiere sulla Pontina, che ogni giorno tiene in scacco gli automobilisti con tempi di percorrenza che partono minimo da mezzora (per superare il solo tratto dei lavori), ora ci si metterà anche la litoranea. A causa di alcuni lavori urgenti si viaggerà infatti a corsie ridotte con in più alcuni divieti per i mezzi pesanti, bus del TPL compresi. Una notizia non certo positiva per la viabilità soprattutto se si guarda al weekend considerando il traffico da e per il mare. E il rischio di paralizzare l’intero litorale tra sabato e domenica è più di un’ipotesi.

Lavori sulla litoranea Ostia Anzio: divieti e modifiche alla viabilità da oggi 18 aprile

Con l’ordinanza n. 27-2024 Città Metropolitana – Ente che gestisce la strada – ha disposto il restringimento della carreggiata con istituzione del senso unico alternato lungo la SP 601 Ostia-Anzio a partire da oggi, giovedì 18/04/2024.

La causa? I lavori serviranno per intervenire su alcuni “problemi strutturali sui ponti, rilevati nel tratto dal km 10+910 al km 11+240″, ovvero sul lungomare Ugo Tognazzi a Torvaianica. Non solo. Oltre alla riduzione della carreggiata ci saranno anche alcuni limiti e divieti per i mezzi pesanti.

I divieti

È stata inoltre disposta infatti l’interdizione al traffico dei veicoli di massa a pieno carico superiore alle 7,5 T nel tratto dal km 2+454 al km 10+100 nonché l’interdizione al traffico dei veicoli di massa a pieno carico superiore alle 3,5 T nel tratto dal km 10+100 al km 11+550. Resta istituito anche il limite di velocità a 30 km/h nel tratto dal km 2+450 al km 11+450 come da ordinanza n. 32-2022 “al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità e per garantire la sicurezza stradale”. L’ordinanza, si apprende, “ha effetto sino al cessare delle condizioni che hanno originato l’attuale atto, comunicate attraverso apposito procedimento di revoca”.

Deviata la linea 07 Atac

Sempre da oggi 18 aprile, la linea 07 Atac sarà temporaneamente limitata alla tratta stazione Colombo-via Litoranea altezza ex dazio/via del Lido di Castelporziano e sospesa nella tratta via Litoranea/fermata Litoranea 8-Pomezia/Campo Ascolano. La modifica di percorso, spiegano dall’azienda, si rende necessaria proprio “a causa della limitazione di transito ai veicoli che superano le 7,5 tonnellate di peso attivata sul ponte al chilometro 7,600 della via Litoranea“.

La linea 07, quindi non effettuerà le fermate:

Litoranea ex dazio

Litoranea cancelli 1-8

Litoranea Varchi 1-5

Litoranea/ Villaggio Tognazzi

Pomezia/Lago Maggiore

Pomezia/Po Doria Riparia

Pomezia Po/Sesia

Restano invece attive le fermate stazione Colombo e Litoranea 1, Litoranea 2, Litoranea 3, Litoranea 4, Litoranea 5, Litoranea 6, Litoranea 7, Litoranea 8. Servizio regolare sulla tratta stazione Colombo/piazzale Amerigo Vespucci-via Litoranea/fermata Litoranea 8/ e sulla tratta via Litoranea/fermata Litoranea 8-stazione Colombo/piazzale Amerigo Vespucci.