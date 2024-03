Lavori sulla Pontina, chiusure e limitazioni fino al 23 aprile | Da quando e dove

Nuovi lavori sulla SS148 statale Pontina. La strada chiuderà e subirà delle limitazioni alla circolazione nei prossimi giorni. Orari e tratti interessati, tutte le informazioni utili.

Sono in programma da parte di Astral SPA alcuni lavori di manutenzione su un cavalcavia della statale Pontina, la strada che collega Roma a Latina. Per consentire lo svolgimento delle operazioni sarà necessario, da quanto si apprende, procedere alla chiusura della strada (1 sola notte) e predisporre alcune limitazioni al transito che si protrarranno invece fino al prossimo 23 aprile. Il tutto in un tratto specifico della SS148.

Quando iniziano i lavori sulla Pontina: chiusura per una notte, poi limitazioni al traffico

Intanto le date. L’installazione dell’area di cantiere, per la quale sarà necessario interdire al traffico la SS148, avverrà in orario notturno: in questo senso la chiusura scatterà dalle 22.00 del 3 aprile fino alle 6.00 del 4 aprile in direzione sud/Terracina, con il traffico che sarà deviato su viabilità comunale. Ma quale sarà il tratto interessato?

Il cavalcavia è quello situato al km 19,395 della SS148 “Pontina”. L’area oggetto del cantiere, come mostra la foto allegata, è quella in corrispondenza della zona di Castel di Decima. Ma per quanto riguarda la viabilità, notizia che interesserà tutti i pendolari, non ci sarà soltanto la chiusura notturna tra il 3 (mercoledì) e il 4 aprile (giovedì). Limitazioni alla circolazione resteranno infatti in vigore almeno fino al successivo 23 aprile quando è prevista l’ultimazione dell’intervento (salvo imprevisti).ù

Telelaser Lazio, controlli a tappeto nella settimana di Pasqua: c’è anche la Pontina (ilcorrieredellacitta.com)

Transito solo sulla corsia di sorpasso e ulteriori divieti

Il traffico sarà pertanto limitato lungo la strada statale sempre in direzione sud Latina/Terracina corrispondenza dell’area di cantiere situata, lo ribadiamo, tra il km 18,000 e il 19,500. Il transito, per tutta la durata dei lavori (e dunque fino al 23 del mese prossimo), sarà garantito sulla sola corsia di sorpasso. Sarà interdetto inoltre, ancora una volta nell’area interessata dal cantiere, il traffico per i mezzi di larghezza superiore ai 3 metri.

Il gruppo Anas

I lavori saranno eseguiti da Astral, ente della Regione Lazio, mentre la gestione della strada, lo ricordiamo, è di Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane. Considerando che potrebbero verificarsi disagi nelle giornate interessate dai lavori, per una mobilità informata circa l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è disponibile su tutti gli smartphone e i tablet l’applicazione “VAI” di Anas. Inoltre è a disposizione degli utenti il servizio clienti “Pronto Anas” raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.