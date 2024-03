Maxi incidente sulla Pontina: strada chiusa. Nel primo pomeriggio anche un camion ribaltato | FOTO

Giornata nera sulla Pontina, doppio incidente a poca distanza l’uno dall’altro. In questo momento la strada è chiusa in direzione sud: tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Lunghissime le code.

Sono ore complicate sulla SS148 oggetto di chiusura per ben due volte nel giro di nemmeno due ore per altrettanti sinistri, uno verificatosi in direzione nord/Roma (ora risolto) e uno verso Latina, tuttora in corso. La Pontina in questo momento è pertanto chiusa nel tratto in corrispondenza di Via Nazareno Strampelli tra i comuni di Ardea e Pomezia. Lunghissime in questo momento le code che partono già dall’altezza di Castel Romano. Sul posto stanno operando i Carabinieri (Foto Facebook: Via Pontina Sr 148).

Doppio incidente sulla Pontina: strada chiusa due volte in poche ore

Partiamo dall’episodio tuttora in corso mentre scriviamo. L’incidente è avvenuto circa un’ora fa in direzione sud all’altezza di Via Strampelli. Ben quattro i mezzi coinvolti tra cui anche un mezzo pesante. Fortunatamente, stando alle prime informazioni disponibili, non ci sarebbero feriti. Ingenti però le ripercussioni alla viabilità con punte di percorrenza che superano in questo momento i 70 minuti tra Pomezia e Aprilia. Code infatti si segnalano già da Castel Romano e sono destinate ad aumentare.

I veicoli incidentati infatti hanno bloccato di fatto le due corsie di marcia e dunque la circolazione risulta completamente paralizzata. Conseguenze anche sulla viabilità locale in particolare a Pomezia ed Ardea dove si registrano pesanti rallentamenti. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco unitamente ai Carabinieri della Compagnia di Anzio.

Camion ribaltato a Campoverde nel primo pomeriggio

Qualche ora fa inoltre sempre sulla Pontina, ma nella direzione opposta, un camion in corrispondenza del km 53 è finito ribaltato provocando la momentanea chiusura della statale verso Roma. Ferito il conducente. Sul posto, ad effettuare rilievi e operazioni legate alla viabilità, la Polstrada di Aprilia.

In questo momento, secondo quanto appreso dalla nostra Redazione, questo incidente sarebbe stato risolto con la circolazione tornata regolare. Al contrario, purtroppo, di quanto sta avvenendo in direzione sud. Sempre oggi, ma in mattinata, un altro grave sinistro si è verificato sulla parallela della Pontina, tra Ardea e Aprilia: morto un 70enne in un drammatico scontro tra la Jeep su cui viaggiava e un’autobetoniera.

Aggiornamento ore 18.30 – La strada è stata riaperta anche in direzione sud. Smaltite le code, circolazione regolare