Incidente mortale tra Ardea e Aprilia: scontro autobetoniera Jeep, perde la vita un uomo

Incidente mortale al confine tra i Comuni di Ardea ed Aprilia stamattina. A perdere la vita un uomo. Scontro – tremendo – tra un mezzo pesante e un’auto sulla Pontina Vecchia: cosa è successo.

Dramma oggi, venerdì 15 marzo 2024, ai confini tra i Comuni di Ardea e Aprilia teatro di un terribile scontro tra due mezzi. L’impatto è avvenuto sulla Pontina Vecchia, strada parallela della SS148, e purtroppo non nuova ad episodi del genere. Ad avere la peggio nello schianto di stamattina è stato un uomo che ha perso la vita.

Incidente mortale sulla Pontina Vecchia oggi 15 marzo

Il sinistro è avvenuto attorno alle 8.00 ed ha coinvolto due mezzi come detto: si tratta di una Jeep Cherokee ed un’autobetoniera che trasportava cemento. Morto purtroppo il conducente dell’auto, un uomo di 70 anni, M.A. Inutili purtroppo per lui si sono rivelati i tentativi di soccorso.

Il traffico, per consentire le operazioni di soccorso e i successivi rilievi dell’incidente (nonché la rimozione dei mezzi incidentati), è stato interrotto per alcune ore. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, i Vigili del Fuoco unitamente agli agenti della Polizia Locale di Ardea. In fase di accertamento le cause del sinistro.