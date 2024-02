Telelaser Pontina e GRA, attenzione ai controlli: postazioni autovelox fino al 3 marzo | Dove

Nuova settimana e nuovi controlli sulle strade del Lazio. Nel mirino i comportamenti scorretti alla guida, su tutti l’alta velocità. Attenzionate nuovamente Pontina e Grande Raccordo Anulare. Multe salatissime per i trasgressori.

E’ stato diffuso poco fa il nuovo calendario delle postazioni mobili autovelox sulle strade del Lazio. A condurre le verifiche sarà come sempre la Polstrada sulla base del piano periodico di monitoraggio predisposto dalla Polizia di Stato. I controlli, effettuati anche con la tecnologia del telelaser, riguarderanno alcune delle arterie maggiormente trafficate della Regione. Tra queste, venendo a questa settimana appena iniziata, spiccano senza dubbio la Pontina e il GRA.

Autovelox Lazio: il calendario completo delle postazioni telelaser fino a domenica 3 marzo

I controlli settimanali della Polizia Stradale andranno a coprire ad esempio anche la Roma Civitavecchia che lentamente, in vista del rialzo delle temperature, nel weekend si sta animando dei primi flussi da e per il mare, specie dalla Capitale. Non mancano poi le verifiche nelle province, come per la Strada Provinciale 277 a Frosinone. E ancora la Statale numero 4 a Rieti. Vediamo allora nel dettaglio giorno per giorno dove e quando saranno i controlli della Polizia Stradale. Ecco il calendario completo.

Validità da lunedì 26 febbraio a domenica 3 marzo 2024

Lunedì 26 febbraio 2024: E45 Località Deruta – (Perugia)

Martedì 27 febbraio 2024: Strada Statale 148 Pontina, Comune di Sabaudia (Latina)

Mercoledì 28 febbraio 2024: SP 277 (Frosinone)

Giovedì 29 febbraio: SS 675 Orte (Viterbo)

Venerdì 1 marzo: SS4 Osteria Nuova (Rieti)

Sabato 2 marzo: A24 Castel Madama – Grande Raccordo Anulare (Roma); SS 675 Narni (Terni)

Domenica 3 marzo 2024: A12 Roma Civitavecchia-Maccarese (Roma)

Gli incidenti stradali nel Lazio: la cronaca degli ultimi giorni

Detto dei controlli, passiamo in rassegna ora brevemente la cronaca relativa agli ultimi incidenti stradali avvenuti lungo le strade del Lazio. L’ultimo, dall’esito mortale, è avvenuto nella giornata di ieri, domenica 25 febbraio 2024: a perdere la vita un ciclista di 39 anni, deceduto a seguito dell’impatto con un suv lungo la Migliara 51 in provincia di Latina. Il dramma attorno all’ora di pranzo: per lui purtroppo, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. La vittima lavorava all’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina: sposato lascia moglie e due figli.