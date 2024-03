Telelaser Lazio, controlli a tappeto nella settimana di Pasqua: c’è anche la Pontina

Telelaser Lazio, pubblicato il calendario delle postazioni mobili autovelox nella settimana di Pasqua. Controlli serrati in molte delle arterie principali della Regione, tra queste anche la Pontina. Attenzione alle multe, ecco l’elenco completo delle strade interessate.

Non si fermano neanche a Pasqua (anzi) i controlli delle forze dell’ordine in materia di sicurezza stradale. Anche nei prossimi giorni, che ci condurranno per l’appunto alle festività pasquali, non mancheranno le postazioni mobili della Polstrada sulle strade principali della Regione. Un modo per scoraggiare comportamenti errati alla guida, su tutti l’alta velocità causa sempre più spesso di gravi incidenti stradali. In particolare sarà di nuovo la statale 148 Pontina a finire nel mirino dei controlli: ma non sarà l’unica.

Autovelox Lazio, calendario postazioni mobili fino al 31 marzo 2024

Come di consueto a rendere noto il piano dei controlli è la Polizia di Stato. C’è da dire che all’appello manca la giornata di Pasquetta, 1 aprile, ma semplicemente perché il calendario è settimanale e dunque eventuali postazioni mobili per quella giornata saranno comunicate nei prossimi giorni. Intanto però possiamo vedere i giorni precedenti, alcuni dei quali cerchiati in rosso per il classico esodo delle vacanze (qui tutte le previsioni per il traffico e gli orari migliori per mettersi in viaggio evitando le code).

Tra le strade attenzionate, oltre alla già citata Pontina, troviamo ad esempio l’Aurelia e le autostrade A12 e A24. Di seguito il calendario completo giorno per giorno relativo ai controlli della Polizia Stradale dei prossimi giorni. Accanto alla denominazione della strada è indicata la provincia intesa come territorio/tratto in cui verranno effettuati i controlli.

Validità da lunedì 25 marzo a domenica 31 marzo 2024 (Pasqua)

Martedì 26 marzo – SS148 Pontina (Latina)

Mercoledì 27 marzo – SS1 (Viterbo)

Giovedì 28 marzo – SP277 (Frosinone)

Sabato 30 marzo – A24 (Roma)

Domenica 31 marzo – A12 (Roma)

I controlli periodici sulle strade italiane

Ovviamente le verifiche in questa settimana particolare di spostamenti tra nord e sud Italia non riguarderanno soltanto il Lazio. L’elenco completo delle postazioni fisse sulle strade e autostrade è disponibile sul portale della Polizia di Stato, così come quello relativo ai presidi mobili che viene aggiornato invece settimanalmente. Diverse le tecnologie impiegate: Autovelox 104/C, Autovelox 105, Autovelox 106, Telelaser e il Telelaser Trucam. A queste si aggiungono ovviamente i sistemi di rilevazione della velocità media (tutor) installati sulle autostrade.