Telelaser Lazio, occhio alle multe: il calendario dei controlli fino al 24 marzo

Aggiornato anche per questa settimana l’elenco delle postazioni autovelox (mobili) che interesseranno le strade del Lazio. Ci saranno nuovi controlli sul GRA? E sulla Pontina? Vediamo dove e quando saranno le pattuglie della Polstrada nei prossimi giorni. Attenzione alle multe per i trasgressori.

Proseguono le attività di monitoraggio da parte delle forze dell’ordine sulla rete viaria del Lazio. Nel mirino l’alta velocità e i comportamenti scorretti alla guida, su tutti l’uso del cellulare alla guida, causa sempre più spesso di incidenti stradali anche gravi. Soltanto negli ultimi giorni la cronaca è stata riempita da tragiche notizie provenienti da Roma e Latina (ma non solo) con diverse vittime registrate soprattutto nel weekend.

E’ anche in quest’ottica dunque che si inseriscono i controlli della Polstrada sulla base del calendario predisposto settimanalmente dalla Polizia di Stato. Per la settimana in corso, quella che ci porterà a domenica 24 marzo 2024, saranno diverse le postazioni presenti nel Lazio. Ecco dove.

Autovelox Lazio: calendario postazioni mobili dal 19 al 24 marzo

Se nelle scorse settimane avevamo avuto controlli lungo il Grande Raccordo Anulare (GRA) e la Pontina stavolta queste due arterie non saranno ricomprese nell’elenco delle verifiche con gli autovelox mobili nei prossimi giorni. Ci sarà però la Roma Civitavecchia che, complice la lenta ripresa della viabilità da e per il mare, è una delle strade maggiormente attenzionate dalle forze dell’ordine.

C’è da dire che questa settimana non ci saranno postazioni telelaser nei giorni feriali. I controlli, infatti, si concentreranno tutti nel weekend. Di seguito allora il calendario completo con i punti autovelox e il loro posizionamento sul territorio. La validità dell’elenco è da martedì 19 marzo a domenica 24 marzo:

Sabato 23/03/2024 – Autostrada A / 12 Roma – Civitavecchia (Roma)

Domenica 24/03/2024 – Autostrada A / 24 (Roma)

Nuovi controlli ai Castelli: Via Nettunense e non solo, attenzione alle multe

Parallelamente vi ricordiamo che, come spiegato in questo articolo, in questi giorni sono in corso controlli in particolare nell’area dei Castelli. Nello specifico, nel mirino degli agenti, ci sono alcune importanti arterie di collegamento come la Via Nettunense e la Via Cisternense: in campo anche in questo caso la più recente tecnologia Telelaser – che filma gli automobilisti fino a 1km di distanza “immortalando” anche eventuali violazioni al codice della strada (cintura e uso cellulare alla guida su tutti) oltre all’eventuale alta velocità – e i nuovi dispositivi Drugwipe Aliser, impiegati per il rilevamento di sostanza stupefacenti.