Tempi duri per gli automobilisti che non rispettano il codice della strada. Alta velocità ma anche comportamenti pericolosi alla guida, su tutti l’utilizzo del cellulare. In arrivo controlli nel Lazio con una nuova strumentazione: di cosa si tratta.

Stretta sugli automobilisti indisciplinati su alcune delle arterie di collegamento principali in particolare dell’area dei Castelli Romani. Annunciati in queste ore nuovi controlli da parte delle forze dell’ordine che, si apprende, si avvarranno degli ultimi ritrovati della tecnologia per andare a individuare – e a punire con multe salate – i trasgressori. Un modo, c’è da dire, per prevenire comportamenti pericolosi per la circolazione e quindi gli incidenti, spesso gravi, che si verificano praticamente quotidianamente.

Telelaser TRUCAM e il nuovo Drugwipe Aliser: cosa sono e come funzionano

Ne parliamo con Sergio Ierace, Comandante della Polizia Locale di Lanuvio, comune situato nell’area dei Castelli Romani. Il primo, già noto, è il telelaser TRUCAM, da diversi anni già impiegato sulle strade. “Si tratta di un telelaser di ultima generazione che permette di rilevare la velocità da oltre 1 Km di distanza dal suo posizionamento, riuscendo anche a vedere cosa sta facendo il guidatore, se guida senza cintura o se sta utilizzando il cellulare“, ricorda il Dirigente dei caschi bianchi lanuvini.

Lo strumento rileva tutto il passaggio del veicolo, prima e dopo la sua postazione: “I controlli della polizia locale, opportunamente segnalati agli automobilisti, prevedono la possibilità di filmare il mezzo per circa 40 secondi, e in caso di infrazione del codice della strada sia riguardo i limiti di velocità ma anche rispetto all’uso del cellulare o alla mancanza della cintura di sicurezza, fermare il veicolo e comminare la sanzione. Anche i motocicli potranno essere segnalati dato che lo strumento filmerà anche l’allontanamento del veicolo, individuando quindi la targa posteriore. Questo strumento viene messo a servizio della cittadinanza, così come richiesto, non per fare cassa – precisa Ierace – ma per prevenire incidenti mortali e lesioni anche gravi causate dal mancato rispetto delle norme di sicurezza”.

Arriva il Drugwipe Aliser: stop alla droga alla guida

C’è però anche una novità. “Al telelaser si affiancherà presto un nuovo strumento” – continua il Comandante – “Il DRUGWIPE ALISER, un dispositivo in grado di individuare, catalogare e stampare i risultati delle analisi svolte utilizzando minimi campioni di saliva per rilevare l’eventuale uso di alcune droghe come cannabis, anfetamina, metanfetamina, cocaina, oppiacei, benzodiazepine e ketamina. Questo strumento permetterà di contestare immediatamente l’illecito a chi, avendo fatto uso di sostanze, si è ugualmente messo alla guida e, insieme all’alcol test già in un uso alla locale di Lanuvio, porterà più sicurezza sul territorio”.

Dove saranno i controlli nel Lazio: le strade attenzionate ai Castelli

Gli interventi degli agenti, guidati dal Comandante Sergio Ierace, si concentreranno soprattutto su via Nettunense, via Cisternense, via Astura e via Maiella ritenute da alcuni automobilisti, spiegano dall’Amministrazione Comunale, delle vere e proprie piste da formula uno.

“Ringrazio – conclude il Comandante – “L’’assessore Mario Di Pietro per aver affidato alla Polizia Locale il compito di intervenire per la prevenzione di situazioni di rischio non solo raccomandando prudenza alla guida e l’osservanza delle norme del Codice della Strada, ma anche fornendoci attrezzature idonee per consentirci di svolgere al meglio il nostro lavoro e di garantire la sicurezza dei cittadini di Lanuvio”.