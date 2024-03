Previsioni traffico Pasqua 2024: quando partire e a che ora mettersi in viaggio

Si avvicina la Pasqua e saranno in molti a spostarsi nel lungo weekend festivo. Cerchiamo di capire allora quali saranno le giornate da bollino rosso, ma soprattutto gli orari più critici per la circolazione su strade e autostrade.

Mancano pochi giorni a Pasqua e Pasquetta e, come ogni anno, milioni di italiani sceglieranno di spostarsi da una località all’altra in occasione delle festività. C’è chi trascorrerà qualche giorno di vacanza in montagna, ma anche nelle località di mare complice l’arrivo della primavera, o chi comunque si sposterà per raggiungere i familiari. In ogni caso strade e autostrade si preparano a registrare l’aumento del flusso dei veicoli da nord a sud. Di conseguenza, per chi viaggerà in auto, sarà fondamentale pianificare al meglio il proprio percorso per cercare, almeno sulla carta, di evitare ingorghi e traffico intenso.

Previsioni traffico Pasqua e Pasquetta 2024: gli orari da evitare

Prendiamo innanzitutto il calendario. Quest’anno Pasqua e Pasquetta capitano domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile. Da tenere in considerazione per le famiglie – sempre in ottica spostamenti – anche il calendario delle festività scolastiche che, salvo qualche differenza tra Regione e Regione, inizieranno giovedì 28 marzo e termineranno tra lunedì e martedì 2 aprile (in questo caso compreso).

Considerando che solo i più “fortunati”, passateci l’espressione, potranno sfruttare le giornate migliori per partire, cioè proprio giovedì e martedì, va da sé che la prima data “a rischio” per mettersi in viaggio sarà quella del venerdì, soprattutto per ciò che riguarda il pomeriggio dove si incrocerà anche la viabilità pendolare di rientro dal lavoro. Stesso discorso lunedì, Pasquetta: l’intera giornata – con poche eccezioni – sarà da considerare da bollino nero o quasi.

Quanto tempo sprechiamo ogni anno nel traffico a Roma? La cifra (paurosa) (ilcorrieredellacitta.com)

Previsioni traffico autostrade 31 marzo e 1 aprile 2024: la viabilità a Pasqua e Pasquetta

Entrando nello specifico, possiamo analizzare il piano di previsione del traffico di alcune delle reti autostradali principali. Vediamo ad esempio la tratta tra il Brennero e Modena, distinguendo le due direzioni.

Direzione sud

Per quanto riguarda gli spostamenti verso sud, per chi si sposta nel modenese dunque, le prime fasce critiche saranno quelle del 28 marzo (giovedì): attesi rallentamenti dalle 6 alle 12 (bollino giallo) e poi dalle 12 alle 18 (bollino rosso). Stesso scenario l’indomani, venerdì: da evitare la fascia mattutina dalle sei alle 12 e quella successiva fino alle 18 entrambe da bollino rosso. Da preferire quindi l’orario serale dove non vengono segnalate criticità. Nessun problema, almeno sulla carta, sabato e domenica, quest’ultimo giorno di Pasqua.

Vediamo il rientro. Bollino nero lunedì 1 aprile, Pasquetta, dalle 12 alle 18, c’è poco da fare, è una prassi. Non va meglio la mattina (bollino rosso dalle 6 alle 12), leggermente meglio la previsione del traffico in serata, comunque da bollino giallo fino alle 24. Anche martedì, comunque, vengono segnalate criticità dalle 6 alle 18 (gialla fino alle 12, rossa fino alle 18).

Direzione nord

Prendiamo in esame adesso la tratta in direzione opposta, per chi si sposta da Modena verso il Brennero. In questo caso abbiamo due giornate da bollino giallo: quelle del 28 e del 29, giovedì e venerdì, in entrambi casi nella parte centrale della giornata, dalle 6 alle 18. Traffico regolare (in teoria) al mattino presto e poi in serata. Sabato 30 marzo invece bollino rosso dalle 6 alle 12, circolazione senza ‘intoppi’ nel resto della giornata. La mattina di pasqua bollino giallo dalle 6 alle 12.

Capitolo rientro. Traffico intenso atteso lunedì 1 aprile dalle 6 alle 12 (bollino rosso), situazione in miglioramento nelle successive ore. Criticità gialla dalle 12 alle 18 e poi regolare in serata. Per chi riuscirà a trattenersi fino al martedì, da evitare nuovamente la fascia 6-12 (bollino rosso) e 12-18 (giallo). Anche in questo caso traffico regolare al mattino presto e in serata.

L’articolo verrà costantemente aggiornato fino al weekend di Pasqua con le ultime news in materia di previsioni di traffico