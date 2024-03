Blocco traffico Roma domenica 24 marzo: occhio alle multe | Chi può circolare (e chi no)

Ultima domenica ecologica della stagione a Roma. Nel weekend sarà riproposto il blocco del traffico per contenere le emissioni inquinanti in città: si ferma la gran parte dei veicoli in determinati orari della giornata. Le limitazioni, lo ricordiamo, saranno attive come di consueto nel perimetro della fascia verde.

Quinta e ultima domenica di blocco del traffico nella Capitale. Per il prossimo 24 marzo è fissata in calendario la nuova domenica ecologica che limiterà la circolazione delle auto in fascia verde. Si tratta di un modo per contenere le polveri sottili che soprattutto negli ultimi tempi sono tornate a preoccupare e non poco (queste le zone peggiori a Roma). Di conseguenza, tenendo ferme le auto private, specie quelle di vecchia generazione – e dunque più inquinanti – la speranza è quella di ristabilire livelli dell’aria ottimali in città. A beneficio della salute di tutti.

Domenica 24 marzo l’ultima domenica ecologica a Roma della stagione: gli orari

Veniamo dunque alla disciplina di questa giornata del 24 marzo. Lo stop, è sempre opportuno ribadirlo, interesserà soltanto il traffico privato. Previsti, come sempre, punti di controllo da parte della Polizia Locale di Roma Capitale per accertare l’effettivo rispetto delle regole: anche perché, in caso di trasgressione del provvedimento, come accaduto a febbraio, data della precedente domenica ecologica, le multe sono salatissime.

Attenzione quindi agli orari: lo stop ai mezzi privati in fascia verde avrà due distinte fasce orarie, anche questa oramai una consuetudine alla quale siamo abituati. La prima andrà dalle ore 7.30 del mattino fino alle 12.30. Dopodiché una seconda nel pomeriggio: blocco del traffico nuovamente attivo dalle 16,30 alle 20,30.

Blocco del traffico a Roma: chi può circolare

Non mancheranno tuttavia le esenzioni. Sì perché se da un lato infatti il blocco interesserà il traffico privato, dall’altro c’è chi comunque potrà circolare. Oltre che chiaramente alle consuete categorie esentate a priori quali ad esempio i mezzi di soccorso e quelli delle forze dell’ordine.

Tra i veicoli esentati dal blocco della circolazione troviamo:

Auto benzina Euro 6

Auto elettriche o ibride

Mezzi alimentati a gpl

Veicoli a metano

Auto Bi-Fuel

Auto con il contrassegno disabili

Veicoli dei servizi sharing

Ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi da Euro 2 in poi

Motocicli 4 tempi Euro 3 e successivi

La nuova fascia verde: attenzione al perimetro

Vi ricordiamo che comunque sarà soltanto la nuova fascia verde ad avere le limitazioni alla circolazione. Per scoprire se un indirizzo è ricompreso o meno nel perimetro “off-limits” domenica 24 marzo è sufficiente copiare e incollare nella barra di ricerca il seguente indirizzo https://romamobilita.it/it/servizi/ztl/fascia-verde. In questo modo, digitando la via, è possibile sapere se sarà possibile raggiungerla anche non avendo un veicolo ricompreso in una delle categorie sopracitate.