Blocco traffico Roma domenica 25 febbraio: chi può circolare e chi no

Torna l’appuntamento con le domeniche ecologiche nella Capitale. Domenica prossima, 25 febbraio 2024, ci sarà lo stop al traffico privato in fascia verde. Previste come sempre deroghe ed esenzioni, vediamo gli orari che caratterizzeranno questo nuovo blocco della circolazione.

Combattere il livello di smog e delle polvere sottili a Roma – così come nelle altre grandi metropoli italiane – passa anche dalle giornate ecologiche. Un provvedimento che porta di fatto allo stop quasi totale dei mezzi privati su strada con i veicoli più inquinanti che non potranno circolare. Pena multe salatissime. Si tratta del quarto appuntamento con le domeniche green, penultimo in calendario per questa stagione autunno-inverno 2023-2024. A dettare le regole come sempre il Campidoglio con un’apposita ordinanza.

Nelle ultime settimane a Roma, causa smog, sono stati diversi i provvedimenti adottati dal Comune per cercare di arginare i livelli delle polveri sottili. Risale ad esempio al 14 gennaio scorso la precedente domenica ecologica mentre ad inizio febbraio, ricorderete, per tre giorni la circolazione aveva subito pesanti limitazioni sempre per colpa dell’inquinamento in crescita costante.

Adesso però, almeno negli ultimi giorni, complice il ritorno della pioggia, le centraline posizionate in città non hanno segnalato il superamento dei livelli di guardia. Ma l’attenzione però resta alta e in questo contesto si inserisce il calendario delle domeniche ecologiche. Ricordiamo che il blocco del traffico del 25 febbraio interesserà soltanto la nuova fascia verde e solo in determinate fasce orarie. Eccole qui di seguito riportate:

Prima fase: dalle 7,30 alle 12,30

Seconda fase: dalle 16,30 alle 20,30

Chi può circolare e chi no: esenzioni, deroghe

Lo stop alla circolazione per la domenica ecologica riguarda tutto il traffico privato nell’anello circoscritto della fascia verde come detto (qui vi avevamo spiegato come verificare se l’indirizzo che si deve raggiungere a Roma è interessato dal blocco del traffico oppure no). Tuttavia saranno esentati dal blocco queste categorie di veicoli:

Auto a benzina Euro 6

Veicoli elettrici

Auto ibride

Mezzi a gpl, metano, Bi-Fuel,

Auto con contrassegno disabili

Mezzi dei servizi in sharing

Ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi da Euro 2 in poi

Motocicli 4 tempi Euro 3 e successivi

Quando ci sarà la prossima domenica ecologica a Roma

Calendario alla mano, per la prossima domenica ecologica si dovrà aspettare il mese di marzo. Domenica 24, una settimana prima di Pasqua, è in programma infatti l’ultimo appuntamento della stagione con il blocco del traffico a Roma. Salvo modifiche, lo stop alla circolazione in fascia verde seguirà le stesse modalità indicate in questo articolo.