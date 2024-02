Blocco traffico Roma, stop da oggi causa smog: chi può circolare (e chi no)

Polveri sottili alle stelle, scatta il blocco del traffico a Roma. Imposte a partire da oggi limitazioni alla circolazione che si protrarranno (in fascia verde) fino a lunedì.

Disagi in vista nella Capitale a causa della nuova ordinanza firmata dal Sindaco Roberto Gualtieri che impone la limitazione della circolazione nell’anello verde capitolino per alcune categorie dei veicoli. Il provvedimento, di natura emergenziale, arriva per contrastare il livello di inquinamento in città, salito – come ormai accade sempre più spesso – oltre il livello di guardia. Vediamolo allora nei dettagli.

Limitazioni al traffico a Roma: fino a quando

L’ordinanza del Campidoglio ((che potete leggere e scaricare qui) è arrivata nella giornata di ieri, venerdì 2 febbraio 2024. Al momento sono tre le giornate in cui il traffico in fascia verde subirà delle limitazioni: si parte nel weekend, già da oggi, sabato 3, e si proseguirà fino a lunedì 5 compreso.

Chi non può circolare

Lo stop riguarda i veicoli più inquinanti: nello specifico non potranno circolare gli Euro 3 alimentati a benzina e gli Euro 4 diesel. Il provvedimento si applica anche ai veicoli merci. Il divieto tuttavia non riguarderà l’intera giornata ma sarà in vigore in due fasce orarie con modalità specifiche giorno per giorno. Clicca qui per verificare se l’indirizzo che devi raggiungere è o meno in fascia verde.

Allarme smog, scatta il blocco del traffico a Roma: gli orari giorno per giorno

Entriamo nel dettaglio e andiamo a vedere gli orari in cui queste nuove disposizioni saranno attive. Partendo dalla giornata di oggi.

Sabato 3 febbraio 2024

Dalle ore 7.30 alle 12:30 e dalle 17:30 alle 19.00 non potranno circolare:

Veicoli benzina Euro 3

Veicoli gasolio Euro 4

Ciclomotori e motoveicoli (a 3 e 4 ruote) alimentati a gasolio Euro 2

Dalle ore 7.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 19.00 non potranno circolare:

Autoveicoli alimentati a benzina Euro 3 e a gasolio Euro 4 adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2 e N3)

Domenica 4 febbraio 2024

Dalle ore 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30 non potranno circolare:

Mezzi benzina fino a Euro 3 e a gasolio fino a Euro 4

Euro 3 e a gasolio Euro 4 Autoveicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2 e N3) alimentati a benzina fino a Euro 3 e a gasolio fino a Euro 4

Euro 3 e a gasolio Euro 4 Ciclomotori e motoveicoli a 2 ruote fino a Euro 1 e ciclomotori e motoveicoli, a 3 e 4 ruote, alimentati a gasolio fino a Euro 2



Lunedì 5 febbraio 2024

I maggiori disagi sono attesi chiaramente per la giornata di lunedì quando in molti torneranno al lavoro. Ecco tutte le modalità della limitazione al traffico:

Dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00

Autovetture alimentate a benzina Euro 3

Autovetture alimentate a gasolio Euro 4

Ciclomotori e motoveicoli (a 3 e 4 ruote) alimentati a gasolio Euro 2

Dalle ore 7.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 20:30:

Mezzi alimentati a benzina Euro 3 e a gasolio Euro 4 adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2 e N3)

Dove sono stati superati i limiti per lo smog: le zone più inquinate

Venendo ai valori che preoccupano il Campidoglio, e che hanno sforato i parametri previsti dalla legge, tra le zone più inquinate ci sono quelle di corso Francia, via Magna Grecia e via Tiburtina. E’ qui che in particolare le centraline hanno registrato il superamento del valore limite per il PM10 nei giorni scorsi rendendo necessario il provvedimento che stiamo analizzando in questo articolo.

Gli altri divieti in vigore

Parallelamente inoltre, sempre nelle giornate dal 3 a 5 febbraio, sull’intero territorio comunale sarà in vigore:

Il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non rispettano i valori di emissione previsti almeno per la classe 3 stelle (D.M. n. 186 del 7 novembre 2017);

Il divieto assoluto di combustioni all’aperto per qualsiasi tipologia;

Il divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso

Inoltre sarà potenziamento il lavaggio delle strade e saranno implementati i controlli sul rispetto dei divieti da parte degli Organi preposti, su tutti la Polizia Locale di Roma Capitale, con multe salate per i trasgressori. L’elenco completo delle deroghe e delle esenzioni è disponibile sul sito www.comune.roma.it.

