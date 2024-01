Blocco traffico Roma 14 gennaio, firmata l’ordinanza: chi non può circolare

Torna a Roma la domenica ecologica, con lo stop alla circolazione dei veicoli più inquinanti. Dopo quella del 19 novembre e del 3 dicembre, domenica prossima 14 gennaio scatterà il blocco della circolazione per tutti i veicoli a motore nella nuova Ztl “Fascia Verde” dalle ore 7,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30.

Torna la domenica ecologica a Roma

Le prossime date delle domeniche ecologiche, cinque in tutto, ha fatto sapere il Campidoglio, sono il 25 febbraio e il 24 marzo 2024. Tra le deroghe del provvedimento rientrano: i veicoli elettrici o ibridi e quelli monofuel a metano o Gpl; i veicoli bi-fuel (con doppio sistema di alimentazione benzina-Gpl o benzina-metano) anche trasformati ma solo se marcianti a Gpl o metano e omologati in classe Euro 3 e successive; i veicoli a benzina classe Euro 6; i ciclomotori (50cc) con motore a 4 tempi di classe Euro 2 e successive; i motocicli a 4 tempi di classe Euro 3 e successive.

Inoltre, sull’intero territorio comunale, tra le misure volte al contenimento delle emissioni inquinanti, restano ferme le disposizioni dell’Ordinanza sindacale del 31 ottobre scorso sull’utilizzo degli impianti di riscaldamento domestico per un massimo di 11 ore giornaliere e una temperatura di non oltre i 19°C (+2°C di tolleranza).

Blocco del traffico a Roma: la soluzione della Nuova ZTL Fascia Verde

Se le domeniche ecologiche sono una soluzione per inquinare meno in città durante i weekend, anche con la certezza di meno lavoratori in giro per Roma e una giornata più tranquilla per cittadini, professionisti e studenti, la Giunta di Roberto Gualtieri sta continuando a progettare il nuovo anello della Ztl Fascia Verde, che gradualmente chiuderà numerose zone del Centro di Roma e alcuni territori periferici.

L’obiettivo delle domeniche ecologiche

L’obiettivo del Comune di Roma, oltre a migliorare la condizione dell’aria nela Capitale e diminuire i parametri dello smog, risulta anche quello di sensibilizzare la cittadinanza agli attuali problemi ambientali. Condizioni dove, da parte dell’Amministrazione, arriva il messaggio di un minor utilizzo dei mezzi inquinanti e utilizzare al contrario una mobilità alternativa per circolare nella Città Eterna.