Blocco traffico Roma domenica 3 dicembre 2023: chi può circolare e chi no

Blocco traffico Roma domenica 3 dicembre 2023, seconda domenica ecologica di questa stagione invernale nella Capitale. Regole e prescrizioni, ecco chi può circolare e chi no.

Continuano le giornate di stop del traffico nella fascia verde a Roma per contenere i livelli di smog e inquinamento. Dopo la prima domenica ecologica predisposta lo scorso 19 novembre, il prossimo appuntamento sarà per il prossimo weekend. Come sempre il blocco della circolazione riguarderà la viabilità privata (con alcune deroghe e/o eccezioni) in due distinte fasce orarie. Previsti controlli mirati da parte della Polizia Locale di Roma Capitale per accertare il rispetto di quanto previsto dal Campidoglio.

Domenica 3 dicembre 2023 seconda domenica ecologica a Roma

Domenica 3 dicembre è in programma dunque questa seconda domenica ecologica della stagione autunno-inverno 2023-2024. Lo stop alla circolazione in fascia verde sarà dalle 7,30 alle 12,30 e poi dalle 16,30 alle 20,30. I prossimi appuntamenti saranno poi per il prossimo 14 gennaio, il 25 febbraio e a chiudere per il 24 marzo 2024. Ulteriori dettagli e altre deroghe saranno indicati sull’ordinanza che sarà pubblicata sul sito del Comune. A questo link, intanto, è possibile consultare il documento firmato dal Campidoglio in occasione della domenica ecologica del 19 novembre scorso considerando che il contenuto dovrebbe rimanere lo stesso. Qui invece è possibile verificare se l’indirizzo che vogliamo raggiungere è ricompreso o meno nella fascia verde.

Chi può circolare e chi no

Le deroghe riguardano le auto Euro 6 benzina, quelle elettriche, ibride, a gpl, metano, Bi-Fuel (benzina+Gpl o benzina+metano, anche trasformati ma solo se marcianti a Gpl o metano e omologati in classe Euro 3 e successive) e le auto con il contrassegno disabili. Via libera anche per i mezzi dei servizi sharing, per i ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro 2 e successivi e per i motocicli 4 tempi Euro 3 e successivi. Tutti gli altri dovranno invece osservare il divieto di circolazione nella fascia oraria sopra indicata.