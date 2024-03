Quanto tempo sprechiamo ogni anno nel traffico a Roma? La cifra (paurosa)

Bloccati nel traffico di Roma. Ogni giorno, uno dopo l’altro per un anno intero: arrivano i nuovi dati circa il tempo trascorso in auto dai romani, con numeri che fanno davvero rabbrividire. Minuti, ore “sprecate” facendo slalom quotidianamente tra tangenziali intasate, ingorghi, cantieri e l’immancabile ricerca di un posto libero. E non va meglio a Milano.

Quanto tempo passiamo ogni anno in auto? E’ questa una delle domande che, ciclicamente, torna ad affollare le ricerche sul web. Ed è proprio il caso di queste ore considerando che sono stati appena diffusi i rilevamenti in merito al 2023 sull’argomento: una classifica, stilata al livello mondiale, che ci fornisce l’idea di quanto, purtroppo, pesi sulle vite di tutti noi lo spostamento – spesso obbligatorio – che siamo chiamati a fare ogni giorno con l’automobile.

Tempo trascorso in auto ogni giorno: la classifica mondiale aggiornata

Al primo posto del tempo buttato via ogni anno (in questo caso quello da poco terminato) troviamo Dublino. Chi vive nella capitale dell’Irlanda, secondo lo studio pubblicato dalla società TomTom, ha trascorso ben 158 ore nel traffico cittadino. Praticamente a pari merito troviamo poi Lima (157 ore) e sul gradino più basso del podio (152 ore) Mexico City. Seguono quindi Bucarest (150) e Londra (148).

Che dire delle città italiane? La prima che troviamo in graduatoria è Milano, che si piazza al sesto posto con 137 ore “sprecate” tra le vie – congestionate – della città. Restando in tema delle grandi Capitali ecco poi, scorrendo i numeri, Parigi, al nono posto (120 ore), preceduta da due città indiane, nello specifico Bengaluru (132 ore) e Pune (128 ore). All’appello manca però Roma: in che posizione si piazza la Capitale?

Quante ore sprecano i romani nel traffico

Per trovare la città di Roma bisogna in realtà scendere giù di qualche riga nella graduatoria. Magra consolazione perché fuori e dentro il GRA si trascorrono comunque più di 100 ore tappati in macchina, esattamente 107. Una cifra che resta davvero paurosa. Facendo un calcolo sarebbe come guardare 70 partite di calcio (più un’ora) ogni anno. Ma che (per assurdo) non possiamo guardare proprio perché siamo fermi in mezzo al traffico. Tempo insomma, che potrebbe essere destinato ad altro e che invece passiamo nell’abitacolo. Ma c’è dell’altro.

Quanto tempo si impiega per percorrere 10km in auto a Roma? Classifica e città a confronto

Un’altra interessante chiave di lettura dell’indagine realizzata è quella relativa al tempo necessario per percorrere 10km in auto. Un tragitto che potremmo definire breve, come quello che potrebbe servire per portare i figli a scuola. Ebbene, rispetto al parametro precedente, la classica mondiale è differente: Milano, ad esempio, “peggiora” il suo ranking salendo fino al quarto posto.

Per fare questo tipo di spostamento nella città lombarda servono in media infatti ben 28 minuti, praticamente mezzora (non a caso Milano resta anche una delle città più inquinate al mondo). Al primo posto c’è Londra (quasi 40 minuti!), e a completare il podio Dublino (29 minuti e 30 secondi) e Toronto (29 minuti). E Roma? La Capitale si trova al 13esimo posto secondo questo indicatore: per spostarsi di 10km nella Città Eterna servono 26 minuti e 30 secondi, dato tuttavia in aumento (di quasi un minuto in più) rispetto alla precedente rilevazione.