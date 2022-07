Tragedia ad Anzio, lite finisce a coltellate: morto un ragazzo

Una lite nata per futili motivi che si è trasformata in tragedia. Stavano discutendo animatamente all’interno di un locale quando dalle parole — seppur grosse e pesanti — si è passati ai fatti. Uno dei litiganti ha infatti estratto un coltello e ferito all’addome il ‘rivale’ che è poi deceduto.

Accoltella un ragazzo a seguito di una lite: i fatti

Siamo ad Anzio, nota cittadina del litorale romano. Una notte di movida violenta quella appena trascorsa. I fatti sono avvenuti poco dopo le due di fronte al locale Bodeguita, sulla riviera Mallozzi. Qui a seguito di un’animata discussione un ragazzo italiano di 25 anni è stato accoltellato. Vani purtroppo i soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.

I soccorsi e l’aggressore

Il giovane, un 25enne di Aprilia, è deceduto appena arrivato al pronto soccorso di Anzio. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso e la corsa in ospedale. Il giovane è purtroppo morto a causa delle ferite riportate. Per quel che riguarda l’aggressore, dopo aver sferrato il colpo mortale, è scappato. Sono tuttora in corso le ricerche per identificarlo.

Le indagini

Oltre ai sanitari del 118 è intervenuta anche una volante del commissariato di Polizia di Anzio e un’auto dei Carabinieri in supporto. Sono attualmente in corso le indagini da parte della polizia, che ha acquisito anche le immagini delle videocamere di videosorveglianza, per fare chiarezza sulla vicenda e risalire all’aggressore.

La vittima

La vittima si chiamava Leonardo Muratovic, era un ragazzo di 25 anni residente ad Aprilia, di origine albanese. Nel corso della rissa, si era rifugiato nel locale per sfuggire ai suoi aggressori. Ma, da quanto riportano alcuni testimoni, pare che due persone lo abbiano inseguito, sfondando la porta del locale e la vetrina. Il resto è storia: il giovane è stato ferito a morte, mentre l’assassino al momento è sconosciuto.