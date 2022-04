Sbanda con l’auto e si schianta contro un muretto: morto 68enne di Anzio, era un ex Luogotenente dell’Esercito

Si chiamava Aldo Pazienza l’uomo che ieri nel primo pomeriggio ha perso la vita a causa del drammatico incidente avvenuto sulla Strada di Chiesuola, a poca distanza da Via Appia, alle porte di Latina. Pazienza, 68 anni, era un Luogotenente dell’Esercito Italiano in pensione e viveva ad Anzio da numerosi anni. Era originario di Napoli.

L’incidente

L’uomo ieri era alla guida della sua Renault Clio e stava percorrendo la Strada di Chiesuola quando, probabilmente in preda a un malore, ha iniziato a sbandare. La sua auto è finita fuori strada e ha colpito il muretto che delimita l’accesso a un distributore di carburante. Dai primi rilievi non si notano segni di frenata sull’asfalto, cosa che va ad avvalorare l’ipotesi del malore.

I tentativi di soccorso

Sul posto erano intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimare il sottufficiale è stato vano. L’uomo è morto poco dopo. Gli agenti della polizia stradale di Terracina hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. La salma di Aldo Pazienza è stata portata all’istituto di medicina legale per poter effettuare l’esame autoptico e stabilire le cause del decesso. La reazione si unisce al cordoglio della famiglia.