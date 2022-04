Latina, tragico incidente: perde il controllo dell’auto, sbanda e muore

Strada della Chiesuola, a poca distanza da via Appia. Un uomo a bordo una Renault Clio ha perso il controllo della sua auto e, dopo aver sbandato ed essere finito fuori strada, ha perso la vita. Tragico incidente questo pomeriggio alle porte di Latina . È successo in, a poca distanza da. Un uomo a bordo unaha perso il controllo della sua auto e, dopo aver sbandato ed essere finito fuori strada, ha perso la vita.

La tragedia è avvenuta intorno alle ore 16:00. L’uomo, un pensionato, stava guidando quanto presumibilmente ha avuto un malore. L’auto ha quindi iniziato a sbandare, cambiando la corsia di marcia e finendo nella carreggiata opposta. L’auto, senza controllo è andata a sbattere contro un muretto che delimita l’entrata verso un distributore di carburante.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimare l’uomo, ma senza esito. Il pensionato è deceduto poco dopo. Sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale di Terracina per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente. Gli agenti dovranno capire se all’origine possa esserci effettivamente un malore, così come tutto lascia sembrare. Non risultano essere coinvolti altri veicoli.

Al momento gli accertamenti sono ancora in corso da parte degli agenti coordinati dal sostituto commissario Giuliano Trillò.

