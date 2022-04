Latina, sala slot del centro svaligiata nella notte: rubati migliaia di euro

Colpo nella notte nella sala slot di via Marchiafava a Latina. Continuano gli atti vandalici, le rapine e le aggressioni nella provincia di Latina. L’ultimo episodio è avvenuto nella notte in via Marchiafava, nel quartiere Nicolosi. I malviventi hanno fatto incursione in una sala slot riuscendo a portar via ingenti somme di denaro dalle slot machine e le videolottery presenti nel locale.

Sala slot del centro svaligiata: il colpo

Il colpo è avvenuto la notte tra il 1 e il 2 aprile in una delle vie centrali di Latina. Dopo aver verificato che la sala slot fosse chiusa e che non ci fosse nessuno, i due malfattori hanno fatto il loro ingresso. Quest’ultimo si trova nel palazzo all’angolo tra via Marchiafava, via Emanuele Filiberto e via Giulio Cesare. Nell’introdursi furtivamente, hanno prestato molto attenzione al sistema d’allarme che non ha funzionato per qualche istante che, però, si è rilevato sufficiente per forzare e svuotare alcune slot machine. Il ritrovamento di alcune slot ancora integre fa presupporre che i due ladri non siano riusciti, del tutto, nella loro impresa e che qualcosa sia andato storto impedendogli di svaligiare le altre macchinette e videolottery presenti. Infatti, ad interrompere il loro piano è stato l’antifurto che ha iniziato a suonare costringendo i due alla fuga. Dovendo scappare immediatamente, i malfattori non hanno potuto completare il colpo. Però, la coppia di ladri, è riuscita a portarsi via circa cinquemila euro.

