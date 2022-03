Incidente mortale a Latina Scalo: chi è la vittima

Si chiamava Clarissa Trombin la giovanissima morta nell’incidente che c’è stato questa mattina presto a Latina Scalo. La ragazza aveva appena 21 anni e si trovava in auto assieme al fidanzato, conducente della macchina. Il giovane è stato più fortunato: per lui, 24enne le cui iniziali sono V.B., 30 giorni di prognosi a causa delle ferite.

Incidente mortale Latina Scalo: Clarissa Trombin è la vittima

Il tragico fatto è avvenuto in via Epitaffio all’incrocio con via Verri, a Latina Scalo. I due viaggiavano sopra una Lancia Ypsilon quando sono finiti contro un pino posto al lato della strada. Non c’è stato niente da fare per la 21enne, deceduta al Santa Maria Goretti di Latina in sala operatoria, in seguito alle gravi ferite provocate dall’incidente. Le circostanze sono ancora da chiarire.