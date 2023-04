Show dei Record, è Guinnes per il Jumping Team di Anzio

Tornano dopo 8 anni allo “Show dei Record“, da Gerry Scotti. Il Jumping Team di Anzio prova l’impresa, per riprendersi il titolo conquistato nel 2015 e “scippato in seguito dagli atleti cinesi. Questa sera, domenica 2 aprile 2023, per battere il precedente record in mano agli orientali, almeno 36 persone dovranno salire su una piattaforma con un salto mortale da un trampolino nel tempo massimo di un minuto.

La sfida dei ginnasti di Anzio

A illustrare la sfida degli atleti di Anzio, di età compresa tra i 6 e i 20 anni, è il portavoce della società sportiva, Edoardo Rizzi. A gareggiare sono addirittura 16 persone in più rispetto al 2015: stavolta a provare l’impresa sono infatti ben 38 atleti. Tutti dovranno entrare nella piattaforma da un solo metro, attraverso un salto mortale, in un solo minuto di tempo.

Tra i giovanissimi atleti c’è anche Olivia, figlia del giudice Lorenzo Veltri. Il giudice, per rispettare le regole, è stato escluso dalla gara per evitare favoritismi. Ma la squadra, preparatissima, ha superato la prova con uno stile perfetto e ha vinto lo stesso. Tutti gli atleti hanno effettuato il salto e si sono posizionati sulla piattaforma. Il record è stato vinto con ben 38 atleti posizionati. Il Jumping Team di Anzio si conferma un’eccellenza nel territorio.