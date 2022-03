Gerry Scotti: chi è, età, carriera, figlio, vita privata, chi è la moglie, nonno, altezza, Covid, patrimonio, Lo Show dei Record

Tutto pronto, dopo l’emozionante puntata di ieri, per il classico appuntamento della domenica con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi, pronto a raccontarsi, Gerry Scotti, che debutterà stasera in prima serata su Canale 5 con la nuova edizione de Lo Show dei Record.

Chi è Gerry Scotti, carriera

Gerry Scotti, all’anagrafe Virginio Scotti, nasce a Camporinaldo in provincia di Pavia il 7 agosto 1956. Il padre, Mario, è un operaio che lavora alle rotative del Corriere della Sera, mentre la madre è una casalinga. Dopo alcuni anni dalla nascita del loro figlio, la famiglia Scotti si trasferisce a Milano. Gerry frequenta il liceo classico, e poi si iscrive a giurisprudenza, senza però completare gli studi.

Gerry inizia la sua carriera radiofonica a Radio Hinterland Milano2, per poi passare a fine anni ’70 a Radio Milano International. È il 1982 quando Gerry approva a Radio Deejay dopo essere stato chiamato da Claudio Cecchetto: proprio grazie a questo sbarca anche in televisione con DeeJay Television.

Gerry Scotti ha iniziato poi a condurre quiz, varietà e talent show: ha sempre presentato su Mediaset, e l’azienda di Cologno Monzese lo considera un suo personaggio di punta e di spicchio.

Ha esordito nel 1983 su Italia 1, e da lì non si è più fermato. Come conduttore ha all’attivo al 2019 circa 700 prime serate e oltre 8000 puntate di programmi in day time sulle reti Mediaset. Tra i programmi di maggior successo da lui condotti: il Festivalbar, Passaparola, Il Quizzone, Striscia la notizia, La sai l’ultima?, Chi vuol essere milionario, la Corrida, Paperissima, Lo Show dei record, Io Canto, Caduta Libera e The Wall.

Chi è la moglie, figli

Gerry Scotti nel 1991 ha sposato Patrizia Grosso: i due sono stati insieme fino al 2002 e la coppia ha messo alla luce Edoardo. Dopo la separazione, il conduttore ha ritrovato la serenità con Gabriella Perino che nella vita fa l’architetto. Gerry è anche nonno!

Il Covid

Anche il conduttore Gerry Scotti è stato colpito dal Coronavirus. E oggi per la prima volta in tv da Silvia Toffanin racconterà la sua brutta esperienza.

Curiosità e Instagram

Ha tanti soprannomi, fra cui Zio Gerry e Dottor Scotti.

È nato nella sua casa in campagna, sul tavolo della cucina.

Ha raccontato di aver comprato casa ai propri genitori: “Il gesto più importante che abbia fatto nella mia vita”.

Ha raccontato che una volta diventato nonno non continuerà a lavorare in televisione.

È testimonial del Riso Scotti, famosa azienda di Pavia.

Sul suo profilo Instagram pubblica sia scatti della vita privata che della sua carriera.

pubblica sia scatti della vita privata che della sua carriera. Lo stipendio di Gerry Scotti si aggirerebbe intorno ai 10 milioni d’euro, posizionandosi sul podio tra i conduttori più pagati in Italia.