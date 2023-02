Lo Show dei Record 2023 con Gerry Scotti: quando inizia e come partecipare

Lo show dei record 2023 sta per tornare in onda in prima serata su Canale 5 e sarà condotto, ancora una volta, dall’amatissimo Gerry Scotti. Siete pronti a scoprire quali saranno i record più bizzarri e impossibili di quest’anno? Ecco quando inizia lo show e come partecipare alla gara, se avete un talento particolare.

Lo show dei record 2023 su Canale 5

C’è grande attesa per uno dei programmi più seguiti della tv italiana, anche grazie al fatto che questo è uno show internazionale. Infatti, i partecipanti che gareggiano per battere o aggiudicarsi un record, provengono da tutto il mondo. Anche quest’anno il programma andrà in onda dallo studio 11 di Cologno Monzese a Milano, mentre le prove in esterna si svolgeranno all’autodromo di Monza. A convalidare e certificare il raggiungimento del record ci saranno gli inviati da Londra: Lorenzo Veltri, Sofia Greenacre e la figura più amata dallo show: Marco Frigatti.

Quando inizia il programma di Gerry Scotti

La nona edizione sarà condotta come sempre dal mitico Gerry Scotti, i preparativi sono già in corso, anzi, è già quasi tutto pronto per questa nuova avventura. Non è ancora stata annunciata la data d’inizio ufficiale, sappiamo soltanto che il programma durerà circa per tre mesi e ci saranno alcune novità. Tra queste, Gerry Scotti ha deciso di lasciare più spazio al racconto della vita privata dei concorrenti e ci saranno anche delle vere e proprie gare tra i migliori. Siete pronti a scoprire i nuovi record del 2023?

Come partecipare

È possibile partecipare al programma come pubblico oppure come concorrenti. Per entrambe le possibilità, è necessario andare sul sito ufficiale di Mediaset e inviare la propria candidatura. Per partecipare come concorrente ci saranno dei veri e propri casting prima dello show, mentre il pubblico non deve avere doti particolari, soltanto un po’ di pazienza perché di solito la lista d’attesa è abbastanza lunga. Ma tentar, dice il detto, non nuoce. Buona fortuna!