Le indagini di Lolita Lobosco 3 si farà? Ecco quando esce, trama e anticipazioni

I telespettatori possono tirare un sospiro di sollievo: la terza stagione della serie tv di successo Le indagini di Lolita Lobosco, che vede tra i protagonisti l’attrice Luisa Ranieri, si farà. E su questo, finalmente, non c’è nessun dubbio. La fiction, che sta appassionando il pubblico, è giunta alla sua seconda stagione e domenica 12 febbraio, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda l’ultima e imperdibile puntata. E questo lascerà un po’ di amaro in bocca ai ‘fan’, che però possono contare su una certezza: presto Lolita ritornerà sul piccolo schermo con nuovi gialli, verità e omicidi da risolvere.

Anticipazioni sulla terza stagione de Le indagini di Lolita Lobosco

Una certezza c’è: la terza stagione de Le indagini di Lolita Lobosco, la fiction liberamente ispirata all’omonima serie di romanzi di Gabriella Genisi, editi da Sonzogno, si farà. La conferma è arrivata, ma era quasi inevitabile: la serie tv, ormai da anni, sta appassionando il pubblico e sta collezionando un successo dopo l’altro. Risultati importanti che hanno portato l’azienda a fare la terza stagione e, a quanto pare, gli autori sono già al lavoro per scrivere i nuovi episodi. Tutto, come sempre, ruoterà attorno a casi da risolvere!

Come finisce la seconda stagione

Intanto, il prossimo 12 febbraio andrà in onda l’ultima puntata della seconda stagione. Stando alle anticipazioni, Lolita si troverà a fare i conti con giorni difficili. Prima la rottura con il compagno Danilo, poi il senso di sconfitta per non essere venuta a capo dell’omicidio di suo padre. A questo, però, si aggiungerà un omicidio in un teatro di periferia. Lei, insieme ai suoi collaboratori Forte ed Esposito, si metterà alla ricerca di indizi sulla morte di un attore assassinato sul palcoscenico a colpi di forbici da sartoria. Tra attrici invidiose, produttori truffati e amanti tradite. Forte, intanto, verrà promosso e questo porterà la gioia a casa con Porzia, mentre una notizia inaspettata rallegrerà Lello e Caterina, che convoleranno a nozze. Lolita, al fianco di Angelo, sembrerà ritrovare la spensieratezza, ma la verità sulla morte del padre si svelerà davanti ai suoi occhi. E sarà inaspettata. Da qui, forse, inizierà anche la terza stagione, che è in fase di produzione. Nulla, quindi, sulla data di uscita: bisognerà pazientare!