Gerry Scotti, chi è il figlio Edoardo: età, lavoro e vita privata

Gerry Scotti è uno dei volti più noti ed importanti della tv italiana. L’amatissimo conduttore sarà ospite di Silvia Toffanin, a cui ha promesso di raccontare tutto sulla sua vita negli studi di Verissimo. Il suo unico figlio si chiama Edoardo Scotti, lo conoscete? Ecco in anteprima tutto quello che sappiamo su di lui e sulla sua vita privata.

Chi è il figlio di Gerry Scotti e cosa fa nella vita

Gerry Scotti ha avuto un matrimonio lungo 11 anni con la sua ex moglie Patrizia Grosso, i due sono convolati a nozze nel 1991 e si sono lasciati nel 2002. Dal loro amore è nato Edoardo, il 10 marzo del 1992, è del segno dei pesci e oggi ha 30 anni. Fin da piccolo sogna di diventare un regista di Hollywood, segue in parte le orme del padre, ma preferisce rimanere dall’altra parte della videocamera. Si trasferisce a Los Angeles e studia per diventare regista, viaggia in tutto il mondo e nel 2011 lavora dietro le quinte di uno spettacolo del padre: “Lo show dei record”. Diventa anche un inviato speciale, facendo alcuni collegamenti da tutto il mondo nel 2015 e prosegue la sua gavetta come regista in Mediaset, Rai e Sky. Ha avuto qualche piccola soddisfazione come assistente alla regia di “Cucine da incubo”, ma il suo sogno, non ancora raggiunto, rimane Hollywood.

La vita privata di Edoardo Scotti

Edoardo Scotti è innamoratissimo e sposato con Ginevra Piola, una giornalista che lavora in Mediaset dal 2018. Tra i due l’amore è stato fortissimo fin da subito, si sono incontrati negli studi televisivi ed è stato amore a prima vista. Si sono sposati presto e hanno viaggiato il mondo. Nel 2021 è nata la loro prima figlia Virginia, che ha reso nonno Gerry Scotti per la prima volta. Come avevano già annunciato i paparazzi, il 12 gennaio 2023 è nato anche il loro secondo bimbo, Pietro. Edoardo è molto riservato e non vuole una vita sotto i riflettori, anche il suo profilo Instagram @edoscotti, seguito da circa 12mila persone, è un profilo molto discreto su cui condivide alcuni lavori artistici e molte foto della moglie, di cui è follemente innamorato.