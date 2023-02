Gerry Scotti, chi è l’ex moglie Patrizia Grosso: età, lavoro, chi è il figlio Edoardo

Gerry Scotti è uno dei volti più noti ed importanti della tv italiana. L’amatissimo conduttore oggi pomeriggio si racconterà a Silvia Toffanin negli studi di Verissimo, dove rilascerà alcune dichiarazioni, forse ma non è detto sul suo matrimonio finito male. Sapete chi è la sua ex moglie Patrizia Grosso? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Gerry Scotti e il matrimonio con Patrizia Grosso

Gerry Scotti è stato sposato con Patrizia Grosso dal 1991 al 2002, per circa 11 anni. Dopo molti anni insieme e la nascita del loro unico figlio Edoardo, tra i due qualcosa si è rotto. Le cose sono peggiorate sempre di più, fino a quando hanno deciso di divorziare. Per il conduttore è stato un momento molto difficile, come ha sempre ammesso. Ha sofferto molto perché nello stesso periodo sono morti i suoi genitori, inoltre Edoardo era ancora piccolo. La nota positiva, in quel periodo nero, fu riuscire a trovare una casa vicino suo figlio, che accompagnava tutti i giorni a scuola e poteva vedere sempre. I sensi di colpa, però, non lo lasciavano in pace. Perché i due hanno divorziato?

Chi è l’ex moglie e cosa sappiamo su di lei

Patrizia Grosso è coetanea di Gerry Scotti, anche lei ha 65 anni ed è nata nel 1956. Non sappiamo altro su di lei, perché ha sempre voluto mantenere segreta la sua identità e la sua professione. Sappiamo, però, i motivi del divorzio tra i due. Il loro matrimonio coincide con l’ascesa al successo di Gerry Scotti, per cui lui era sempre impegnato con il lavoro, la registrazione negli studi televisivi e a casa non c’era mai. Patrizia un giorno lo lascia dicendo di essersi innamorata di un altro. Ancora oggi Gerry ammette le sue colpe, consapevole di essere stato un marito assente.

I figli di Gerry e Patrizia

I due hanno avuto un unico figlio, Edoardo, che oggi ha 30 anni e li ha resi nonni per due volte: la prima, con la piccola Virginia, mentre il secondo nipotino è nato da pochi giorni, il 12 gennaio 2023 e si chiama Pietro. Sappiamo che tra i due non c’è un buon rapporto, ma magari l’esser diventati nonni ha pacificato un po’ i loro animi. Nonostante ciò, le loro vite sono andate felicemente avanti: Patrizia è al fianco dell’imprenditore Guido Veneziani, Gerry si è rifatto una vita da molti anni con l’architetta Gabriella Perino.