Striscia la Notizia, da stasera tornano Gerry Scotti e Michelle Hunziker

È stata una delle coppie più amate di Striscia la notizia. Gerry Scotti e Michelle Hunziker rappresentano il duo che ha riscontrato maggiori consensi di pubblico, nel corso delle varie edizioni del tg satirico. E da stasera, lunedì 3 aprile, è pronto a tornare sul piccolo schermo in una nuova veste: quella di due nonni.

Due nonni alla guida del tg satirico

Mentre Michelle, è fresca nel ruolo di nonna visto che solo tre giorni fa è nato Cesare il figlio di sua figlia Aurora, Gerry già da un po’ svolge questo ruolo con i suoi due nipotini: Virginia e Pietro. La Hunziker torna per la 19esima edizione consecutiva alla guida del programma di Antonio Ricci. Si tratta, invece, dell’ottava edizione del duo Scotti-Hunziker.

A cedere il testimone a Michelle, stavolta è stata Francesca Manzini che ha affiancato con successo Gerry Scotti finora in questa 35esima stagione. E il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri ha sottolineato: ‘La rete saluta e ringrazia Francesca Manzini, che cede lo scettro di Striscia a Michelle Hunziker. Torna quindi a comporsi una delle coppie più amate del TG satirico di Cologno: quella con Michelle e Gerry Scotti. Entrambi, al bancone dello storico show segnano cifre record di presenze: un tandem molto apprezzato, per professionalità e simpatia. Un successo dietro al quale vigila, da sempre, Antonio Ricci, la cui fertile mente garantisce all’access prime-time dell’ammiraglia Mediaset qualità e ascolti. Buon lavoro, dunque. E grazie ancora, per l’impegno, l’entusiasmo e l’energia, a tutta la famiglia di Striscia la notizia. Bravi!’.

Torna sul piccolo schermo la coppia Hunziker-Scotti fino al termine della 35esima edizione

La coppia Michelle-Gerry hanno ottenuto insieme grandi consensi di pubblico, un ‘matrimonio’ professionale molto apprezzato per l’ironia e la professionalità. A partire da stasera, quindi, la Hunziker resterà accanto a Gerry Scotti fino all’ultima puntata della 35esima stagione del Tg satirico in onda sulla rete ammiraglia di Mediaset.