Eros Ramazzotti è diventato nonno, una stories su Instagram per il nipotino Cesare. Grande festa in casa Hunziker e Ramazzotti, con Aurora che ha partorito da poche ore. Il cantante italiano, diventato nonno per la prima volta, ha voluto dedicare un bellissimo post al nipotino, dove gli dà uno speciale “benvenuto al mondo”. I fan del cantante sono andati in delirio, considerate la tenerezze e la dolcezza espresse nelle parole di Eros.

Eros Ramazzotti è diventato nonno

“La vita è meravigliosa, nonostante tutto”. Queste le parole che il cantante romano ha voluto dedicare al suo nipotino, nato da poche ore e figlio di Aurora Ramazzotti. Il cantautore romano ha voluto immortalare la manina del piccolo bebè, mettendola come propria storia Instagram e dedicandogli questo bellissimo messaggio. Cesare, il nome del nipotino, è nato presso una clinica svizzera, probabilmente per stare più vicino alla nonna Michelle, che probabilmente aiuterà Aurora nel primo periodo post parto.

Una grande e gioiosa festa quindi in questa famiglia, con Aurora Ramazzotti e il suo compagno, Goffredo Cerza, che stanno vivendo i primi giorni nell’esperienza di genitori. I genitori stanno cercando di vivere questi momenti di grande felicità lontano dai social network, cercando di dare il massimo delle attenzioni a Cesare. Solo qualche volta, Aurora Ramazzotti pubblica qualche post dedicato al suo bambino, per condividere questa grande e bellissima esperienza coi propri fan.

I nonni Eros e Michelle

Al momento, i nonni di Cesare sono stati più “social” di Aurora. Il tutto a grande sorpresa. Infatti, Michelle Hunziker è stata tra le prime a dare l’annuncio della lieta notizia. A seguire, è arrivato anche il post di Eros Ramazzotti, che ha voluto pubblicare dopo tanti mesi qualcosa legato alla sua famiglia e non ai concerti che sta svolgendo nel suo World Tour musicale, che in queste settimane lo sta portando a suonare nelle città più importanti del mondo.