Eros Ramazzotti, chi è la fidanzata? Età, lavoro, la foto insieme su Instagram

Eros Ramazzotti, che recentemente abbiamo visto sul piccolo schermo su Canale 5 al fianco dell’ex moglie Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti (che sta per diventare mamma), non si nasconde più. E poche ore fa sui social ha pubblicato sì le foto del suo tour, ma anche un’istantanea al fianco di una donna misteriosa. E con tanto di bacio e auguri di buon compleanno. Insomma, il cantante romano sembrerebbe essere felice e innamorato. Ancora una volta.

Eros Ramazzotti è fidanzato con Giulia Accardi?

Nessun tag, nessun riferimento alla donna misteriosa sui social. Solo una foto, un bacio e un augurio di buon compleanno. Ma il gossip è subito impazzito e i fan non riescono a tenere a bada la curiosità: chi è la nuova fidanzata di Eros Ramazzotti? Non c’è nessuna certezza, ma a quanto pare quella donna, che il cantante ha mostrato sui social, è Giulia Accardi, una modella. I due, d’altra parte, erano già stati paparazzati insieme e le foto, in atteggiamenti intimi e complici, erano state pubblicate sul settimanale Diva e Donna. Ora Eros non si nasconde più e sui social ha mostrato ai suoi followers la nuova compagna. Lui che, di solito, è restio e tende a mantenere privata la sua sfera sentimentale.

Cosa sappiamo sulla nuova compagna

Non c’è nessuna certezza, come già detto, ma è possibile che la nuova fidanzata di Eros Ramazzotti sia Giulia Accardi, originaria di Marsala e nota modella curvy. Lei ha anche pubblicato un libro nel 2021 dal titolo ‘Il potere dell’imperfezione’ e in un’intervista a Dilei aveva raccontato: ‘Ho avuto una vita abbastanza movimentata, ho toccato il fondo e sono risalita da sola così tante volte che spero davvero che chi lo leggerà, potrà prendere spunto e trovare la forza di reagire alle avversità come ho fatto io”. Se così fosse, però, ora Giulia sa su chi contare. E cioè su Eros, che presto diventerà per la prima volta nonno.