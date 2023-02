Michelle Impossible & Friends su Canale 5, chi sono gli ospiti della prima puntata: anticipazioni, arriva Eros Ramazzotti

C’è grande attesa per il ritorno di Michelle Impossible & Friends, il programma che prenderà il via mercoledì 22 febbraio in prima serata su Canale 5. Si tratta della seconda edizione del one woman show condotto da Michelle Hunziker che ha trovato la formula vincente riuscendo a tenere i telespettatori incollati al piccolo schermo.

“Michelle Impossible & Friends” è un programma di: Michelle Hunziker, Lucio Wilson, Andrea Boin, Anna Gori, Rocco Tanica, Ennio Meloni, Adriano Roncari; scritto con Manuela Mazzocchi e Ginevra Giorgerini; nel quale la conduttrice viene affiancata dalla Gialappa’s Band, dal Mago Forest e da Katia Follesa.

Il format del programma

Un varietà che vedrà avvicendarsi tanti ospiti: attori e cantanti che si cimenteranno anche in esibizioni con la musica dell’orchestra diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle. Ciascun ospite verrà messo a nudo, verranno ripercorse le varie fasi della carriera fino ad arrivare alla vetta. In molti si staranno domandando chi saranno gli ospiti di questa prima puntata. Andiamo a scoprirlo…

Chi saranno gli ospiti della prima puntata di Michelle Impossible & Friends

Tra gli altri personaggi famosi che calcheranno il palco di Michelle Impossible ci sarà l’ex marito della conduttrice, Eros Ramazzotti chiamato a raccontare alcuni aspetti della sua vita professionale, ma anche qual è stata la carriera della figlia Aurora Ramazzotti che a giorni dovrebbe partorire, facendo diventare Eros e Michelle nonni. A seguire la Hunziker ospiterà tra gli altri anche Loredana Bertè, Max Pezzali, Nina Zilli, Andrea Pucci e Alessandro Siani, Belen Rodriguez, Pio e Amedeo, Piero Chiambretti. Una sequenza di ospiti che contribuiranno sicuramente ad arricchire la serata.

Anche questa nuova edizione del programma, nato lo scorso anno per festeggiare e ripercorrere la carriera della Hunziker, sono annunciate tante esibizioni entusiasmati di canto e di ballo, ma soprattutto una Michelle capace di scoprire anche aspetti nascosti della vita professionale dei suoi ospiti.