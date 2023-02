Quando partorisce Aurora Ramazzotti? Data e come chiamerà il figlio

Mentre si vocifera un riavvicinamento tra l’ex modella Michelle Hunziker e l’imprenditore Tomaso Trussardi, la primogenita della donna, Aurora, è in attesa dal suo primo figlio avuto dal compagno Goffredo Cerza. Anche rispetto alla gravidanza, l’autoironia che contraddistingue Aurora non manca. Per esempio, è lei stessa ad ammettere di sentirsi un vero e proprio ‘elefante’, nonché di scherzare sul tema della gravidanza in generale.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme? Ultime news sulla coppia dopo la separazione

La gravidanza di Aurora Ramazzotti

Molto seguita sui social, in questo meraviglioso momento della propria vita, Aurora ha deciso di ironizzare anche sulla propria gravidanza. Infatti, nella sue storie Instagram, la giovane ha raccontato come lei stessa tenda a porsi la medesima domanda che un po’ tutti si fanno quando seguono sui social una donna in dolce attesa e cioè: ‘Ma questa quando c…partorisce?’ Ora, questa stessa domanda la rivolge a se stessa, ammettendo – inoltre – di sentirsi un vero e proprio ‘elefante’. Ma non solo.

La futura mamma ha anche dovuto ricredersi su alcune cose inerenti il parto, come ad esempio il fatto che prima di aspettare un bambino riteneva che la gravidanza durasse nove mesi ma poi si è dovuta ricredere, per l’appunto, in quanto in realtà ne dura dieci: ‘Noi siamo abituati a pensare che la gravidanza dura 9 mesi ma in realtà ne dura 10′, racconta Aurora che aggiunge: ‘Sono 40 settimane dal momento del concepimento al momento del termine. Quattro settimane al mese, per 10, quaranta. Ma a volte si partorisce anche a 41 o 42 settimane quindi possono essere anche 10 e mezzo’.

Riavvicinamento tra Hunziker e Trussardi?

Mentre la gravidanza di Aurora Ramazzotti procede, nel corso di questi giorni i rumors su un possibile avvicinamento tra sua madre, Michelle Hunziker e l’imprenditore Tomaso Trussardi non si sono fatti attendere. I due hanno trascorso le vacanze natalizie insieme, presenti anche le figlie Sole e Celeste, e secondo molti un loro ritorno di fiamma pare tutt’altro che un’ipotesi remota.