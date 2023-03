Aurora Ramazzotti ha partorito: è nato Cesare

Aurora Ramazzotti ha partorito. L’annuncio è arrivato nell’ultima ora proprio attraverso un post pubblicato su Instagram.E così, la protagonista di una delle canzoni più belle di Eros Ramazzotti, figlia del passato amore con Michelle Hunziker, ha dato alla luce il suo primo figlio con Goffredo Cerza. Il suo nome è Cesare. La didascalia che ha voluto impiegare all’apice del suo post è “BFFs”.

Aurora Ramazzotti ha partorito: benvenuto Cesare

Un post a carosello, come si dice nel gergo dei Social Media Manager, e cioè a scorrimento, con più foto. Due, per essere precisi: nella prima immagine il neo papà dà il pugnetto al piccolino appena nato. Nella seconda, invece, un felice scatto di famiglia post-parto. Insomma, il grande momento è finalmente arrivato, dopo una lunga gravidanza, durante la quale Aurora non aveva di certo nascosto la sua apprensione per un momento così importante e delicato della sua vita. Il suo compagno, Goffredo Cerza, poi, le è stato sempre al fianco, supportandola ed aiutandola in ogni momento, come lei stessa ha più volte precisato. Ma finalmente, ecco che la fase più critica è passata, e ora arrivano solo le grandissime soddisfazioni. Il piccolo Cesare è venuto finalmente alla luce, e ora la famiglia può dirsi certamente al completo, per la soddisfazione di tutti. Una notizia che non ha mancato di suscitare forti emozioni anche tra i fans, che non la smettono di complimentarsi e fare gli auguri alla coppia, così come gli amici più stretti di sempre.

I commenti dei fans e degli amici

Sotto lo scatto, infatti, come detto, arrivano anche i commenti degli amici, come ad esempio: “Si vola, buon viaggio tesori”, il commento di Levante, oppure “Evviva” quello di Nina Zilli. Tommaso Zorzi, invece, è evidentemente emozionato: “Non puoi capire l’effetto che mi fa. Che meraviglia amore” ha scritto tra i commenti.