Quando partorisce Aurora Ramazzotti? Data del parto della figlia di Eros e Michelle

Ormai è una questione di giorni e Aurora Ramazzotti dovrebbe diventare mamma, Sono tanti i follower della showgirl e influencer che si chiedono quando partorirà. E Aurora tiene aggiornati i suoi fan tramite i social e il nascituro, eros Junior, è atteso tra fine marzo e inizi di aprile. È stata la stessa Ramazzotti ad annunciare in una delle stories di Instagram che il piccolo nascerà sotto il segno dell’ariete, quindi tra il 21 marzo e il 19 aprile.

L’influencer ha annunciato: il bimbo nascerà sotto il segno dell’Ariete

Mentre i follower la seguono con attenzione in questi ultimi giorni della gravidanza, Aurora Ramazzotti, ha da sempre detto di star vivendo questa esperienza con grande serenità e che non vede l’ora di abbracciare il suo bambino. Solo qualche giorno fa l’influencer, nei vari aggiornamenti che fa ai suoi amici social, ha fatto sapere: “Sarà dello stesso segno dello zio Tommaso Zorzi, auguratemi buona fortuna”. Un segno di fuoco per il piccolo Eros, proprio come la mamma che è del Sagittario, mentre il papà è del Capricorno.

Grande attesa anche da parte dei famosi nonni: Michelle ed Eros

L’attesa è tanta e non solo da parte della protagonista, ma anche dei famosi nonni Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti che, aspettano con ansia, di poter stringere tra le loro braccia il piccolino. Ora è nata anche la curiosità sul luogo del parto, visto che i fan della showgirl non si sono fatti sfuggire un dettaglio: nelle foto di Aurora c’è una valigia pronta. Che stia per partire alla volta della Svizzera?

Si sta facendo spazio l’idea che Aurora possa raggiungere la stessa clinica nella quale è nata lei, la Sant’Anna di Sorengo, per far nascere il suo piccino. Al momento, però solo tante supposizioni. L’attesa sta per terminare e a breve sapremo tutto ciò che c’è da sapere sul parto della Ramazzotti.