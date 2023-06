Si sente male mentre è in crociera: paura per una donna, è grave

Era in viaggio a bordo di una nave da crociera quando improvvisamente si è sentita male. L’imbarcazione, diretta in Grecia, nel momento dei fatti si trovava sotto la costa della cittadina di Anzio, sul litorale romano. Ora, il malessere della donna è considerato serio e in queste ore è monitorato costantemente dal personale medico giunto sulla nave per i soccorsi.

Ha un malore alla guida e finisce nel canale: morta una donna

Il malessere a bordo della nave da crociera

Momenti di apprensione ieri per una signora che è avvertito un malore a bordo di una nave da crociera. Al momento la sua identità non è nota ma stando alle prime informazioni, le sue condizioni sarebbero serie. La donna ha accusato il mancamento ieri, domenica 4 giugno, quando l’imbarcazione Odissey diretta in Grecia, a Santorini, stava costeggiando le coste laziali, venendo ammirata dai tanti residenti della cittadina di Anzio. A seguito dei fatti, si è reso subito necessario l’intervento dei soccorsi.

I soccorsi

Ad intervenire la Capitaneria di Porto della cittadina che ha inviato il personale del 118. Quest’ultimo, una volta giunto al molo del porto ha atteso l’arrivo della donna, completando poi la procedura di emergenza che è solitamente prevista in questi casi. Come anticipato, le condizioni della donna sono sotto costante osservazione così da comprendere la natura del malessere che l’ha colpita.

Passeggero di un’altra nave da crociera trovato morto in mare

Solo poche settimane fa un altro terribile episodio si è verificato a bordo di una nave da crociera. Protagonista un giovane passeggero, 18enne tedesco, che si era lanciato di sotto finendo in mare, sotto gli occhi increduli dei passeggeri. Una tragedia avvenuta poco dopo le 19.30. L’episodio ha lasciato tutti sgomenti. A nulla sono valsi di tempestivi soccorsi. Per quel 18enne che viaggiava insieme alla mamma e alla sorella era ormai troppo tardi.