Civitavecchia, cade in mare dalla nave di crociera: morto 18enne

La nave da crociera, Costa Toscana, era appena partita da Civitavecchia, aveva lasciato il porto, quando, improvvisamente, una segnalazione ha sconvolto tutti: un ragazzo di appena 18 anni si era lanciato di sotto, era finito in mare, sotto gli occhi increduli dei passeggeri. Una tragedia avvenuta ieri sera, poco dopo le 19.30. E a poche miglia, circa 7, dalla costa laziale, a bordo di quella imbarcazione che doveva arrivare come prima tappa a Genova.

Morto turista tedesco sulla Costa Toscana

Prima l’allarme, le grida, le richieste disperate di aiuto, poi i soccorsi tempestivi. Sono state calate le scialuppe di salvataggio, in pochi minuti è arrivata una vedetta della Guardia Costiera. Ma era ormai troppo tardi per quel ragazzo: il suo corpo, ormai senza vita, è stato recuperato, dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, dopo diverse ore. E ogni speranza è andata perduta. Lui, un 18enne tedesco, viaggiava con la mamma e la sorella e ora bisognerà capire cosa sia successo: suicidio? Una distrazione? Un malore improvviso e la perdita di equilibrio? Domande alle quali bisognerà dare risposta.

Le indagini

Quello che è certo, purtroppo, è che un’altra giovane vita si è spezzata. E quello che doveva essere un viaggio si è trasformato in un incubo. Per la famiglia, per quei passeggeri ancora scossi che hanno assistito alla scena e non hanno potuto fare niente per salvarlo. Pochi istanti, la caduta nel mare e il corpo portato via dalla corrente, da quel mare agitato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la motobarca VFR 12 e il nucleo sommozzatori, ma le ricerche, proseguite per ore, hanno dato esito negativo: il corpo del 18enne è stato ritrovato. Quando ormai non c’era più nulla da fare, nonostante i soccorsi siano stati tempestivi: immediatamente, infatti, era stata segnalata l’emergenza all’equipaggio, che aveva lanciato il salvagente anulare e messo in acqua il battello di bordo RBI per il recupero. Ma per via delle pessime condizioni meteo, non c’è stato nulla da fare: il ragazzo è stato intravisto dal personale per un breve momento, poi è scomparso tra le onde.

Il corpo è stato ritrovato dopo ore

Intorno alle 22 il giovane è stato ritrovato dal personale delle motovedette con il volto riverso in acqua. E il suo corpo è stato recuperato dal male. La salma è stata trasportato a terra dall’unità navale della Guardia Costiera CP 891, dove il personale medico ha accertato il decesso. Il magistrato di turno, informato dell’accaduto, ha disposto l’invio della salma al Verano.

Suicidio?

Dai primissimi accertamenti, pare che il turista 18enne si sia suicidato. Sul ponte della nave, lì da dove sarebbe precipitato, sono stati trovati alcuni suoi oggetti personali. E anche il cellulare con dei messaggi espliciti, che non lascerebbero dubbi al gesto estremo.

