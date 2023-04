Incidente a Pontinia, morto Alex Stefanelli: aveva 22 anni

Ancora sangue sulle strade. E ancora, purtroppo un incidente mortale in cui a perdere la vita è un altro, l’ennesimo, giovanissimo. Alex Stefanelli, 22enne di Sabaudia, è morto ieri sera a Pontinia, mentre percorreva la Migliara 51: era a bordo della sua auto, una Fiat 500 quando, per cause ancora tutte da accertare, ha perso il controllo del mezzo, si è schiantato contro un muretto. E ha terminato la sua corsa ribaltandosi, al lato della carreggiata. Un impatto violento, purtroppo fatale.

L’incidente mortale a Pontinia

L’incidente sembrerebbe essere autonomo, ma ora spetterà alla Polizia Stradale, intervenuta sul posto, fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica. Quello che è certo, purtroppo, è che un giovane di 22 anni, a pochi metri da casa, ha perso la vita. E ogni tentativo di soccorso e di rianimazione da parte del personale sanitario del 118 è stato vano, inutile: il cuore di Alex Stefanelli aveva già smesso di battere lì sul colpo. I Vigili del Fuoco hanno dovuto estrarre il suo corpo dalle lamiere della sua auto.

La vittima è Alex Stefanelli di Sabaudia

Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza sui social, lì dove tutti in questi casi si riversano per ricordare un amico volato via troppo presto. E Alex era amico di tanti, con il suo sorriso e la sua generosità sapeva farsi amare. “Un altro angelo volato via troppo presto, maledette strade” – scrive Paola, seguita da Mirko, che ancora non riesce a crederci: “Ci siamo sentiti sabato, ti voglio bene, te l’ho sempre detto e sarà così per sempre. Fai buon viaggio”. Un’altra giovane vita spezzata, ancora un tragico incidente dall’epilogo drammatico.