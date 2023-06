Anzio, omicidio Leonardo Muratovic: rinviati a giudizio i tre imputati

Leonardo Muratovic ha perso la vita a seguito di una violenta lite avvenuta all’interno di un locale ad Anzio, sul litorale romano. Leonardo aveva 25 anni, faceva il pugile e viveva ad Aprilia. Ucciso a coltellate, il 25enne è morto lo scorso 17 luglio. Vani, purtroppo i soccorsi. Giunti sul posto i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Anche se il tempo è passato, le indagini sulla vicenda vanno avanti. L’udienza preliminare per l’omicidio di Leonardo è avvenuta lo scorso 9 giugno e davanti al giudice per le indagini preliminari c’erano i tre imputati già carcerati.

L’addio a Leonardo Muratovic, il 25enne accoltellato ad Anzio: “Sarai sempre nel nostro cuore”

Omicidio Leonardo Muratovic: rinviati a giudizi i tre imputati

Accusati di omicidio volontario in concorso con l’aggravante del delitto scaturito a seguito di futili motivi i fratelli Adam Ed Idrissi e Ahmed Ed Idrissi, insieme a Osema Hadj. I tre imputati sono stati tutti rinviati a giudizio. Invece il padre del giovane pugile, per farsi giustizia da solo dopo l’assassinio del figlio aveva accoltellato alcuni buttafuori del locale in quanto riteneva che avessero mandato il figlio “in pasto” ai carnefici. Aspetto, quest’ultimo escluso. Attualmente il padre del pugile sta terminando di scontare la sua pena per il doppio tentato omicidio agli arresti domiciliari dopo esser stato in carcere per alcuni mesi a Regina Coeli, a Roma. Sempre nell’udienza dello scorso 9 giugno il giudice ha escluso alcune eccezioni proposte dalle difese e ha rinviato il processo davanti alla Corte D’Assise al prossimo 2 ottobre.

Il perito di lingua araba e le intercettazioni

Inoltre, per fare in modo che il processo sia quanto più chiaro e trasparente possibile, è stato stabilito che d’ora in poi le future udienze si svolgeranno alla presenza di un perito di lingua araba che attualmente è stato incaricato di decrittare e rendere comprensibili in italiano alcune intercettazioni telefoniche considerate preziose per le indagini, così da comprendere alcune conversazioni avvenute dopo l’omicidio di Muratovic. In tal modo potranno emergere eventuali particolari utili a stabilire la dinamica dei fatti, nonché le precise responsabilità dell’accaduto.