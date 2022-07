L’addio a Leonardo Muratovic, il 25enne accoltellato ad Anzio: “Sarai sempre nel nostro cuore”

Si sono tenuti oggi i funerali di Leonardo Muratovic, il ragazzo di 25 anni che pochi giorni fa è stato ucciso a coltellate ad Anzio. C’era una folla di 1.500 persone. Tutte, tenevano in mano un palloncino celeste e una maglia con su scritto “Per noi non ci sono addii, dovunque tu sia sarai sempre nel nostro cuore“. Così, per l’ultima volta, hanno cercato di dirgli addio.

I funerali

1.500 persone davanti la Chiesa di San Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti. Lacrime, sconforto e un lungo silenzio straziante che ha dato spazio a un applauso, infinito, appena è uscita la bara bianca. “In questa società inumana lottate per costruire un mondo come Dio lo vorrebbe, lottate e Leonardo vi sosterrà”, ha detto il parroco don Vittorino Fincato.

C’erano tutti. Tutti vicini al dolore dei suoi familiari. Tutti che ricordano il sorriso di Leonardo. Quello che aveva fatto innamorare e sognare tutti. Quello che, fino all’ultimo secondo, ha riempito la vita di tantissime persone. Che ora, potranno solo ricordarlo.