Omicidio Anzio: sabato l’ultimo saluto a Leonardo Muratovic

Una vicenda intricata e complessa quella che è costata la vita al pugile 25enne Leonardo Muratovic. Ancora numerosi i punti da chiarire sulla morte del ragazzo, ferocemente accoltellato a seguito di una lite ad Anzio. I fatti sono avvenuti lo scorso 17 luglio e da quel giorno, un’esclation di violenza nonché preziose confessioni per far luce sul caso si sono susseguite.

Omicidio Anzio: sabato i funerali di Leonardo Muratovic

Sono fissati per sabato 30 luglio alle ore 15.30 i funerali del giovane pugile Leonardo Muratovic. L’ultimo saluto al 25enne verrà celebrato ad Aprilia, nella chiesa di San Michele Arcangelo, in piazza Roma. Un momento di cordoglio e commozione per gli amici e i familiari della vittima che potranno così ricordare e salutare Leonardo per l’ultima volta. Il suo ricordo aleggia in tutta la città, in questi giorni infatti le vie principali sono state tappezzate dagli amici di scritte e foto.

Le indagini

Intanto le indagini per fare chiarezza e ricomporre il quadro della vicenda proseguono. In questi giorni infatti dopo essersi costituiti sono stati arrestati i fratelli Adam e Ahmed Ed Drissi. In particolare, è stato proprio il più giovane, Adam, ha confessare di esser stato lui il responsabile dell’accoltellamento di Leonardo.

La confessione

Il ragazzo infatti dopo pochi giorni dall’omicidio si è presentato alla stazione Gianicolense e li si è consegnato spontaneamente, confessando di esser stato lui ad accoltellare il giovane pugile.

Poche ma significative parole, preziose per gli investigatori che stanno attualmente svolgendo le indagini. Secondo le ricostruzioni, la lite è partita all’interno del locale La Bodeguita — ora sequestrato — per poi proseguire in strada e terminare con il più tragico degli epiloghi.

Una notte di violenza che sarà difficile dimenticare, mettere tra parentesi, dove è bastato un niente per far scattare una scintilla che si è poi rivelata fatale.