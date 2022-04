Aprilia, arrestati tre uomini e denunciata una donna: avevano kg di droga già confezionata e pronta per l’utilizzo

Controlli a tappeto da parte dei Carabinieri ad Aprilia, dove questa volta sono tre gli uomini arrestati per possesso di sostanze stupefacenti pronte per la vendita e l’utilizzo. Nel corso dei controlli del weekend finalizzati a contrastare le attività di spaccio in città è stata denunciata anche una donna in stato di libertà. I Carabinieri di Aprilia nelle giornate di venerdì 8 e sabato 9 Aprile hanno inoltre verificate otto attività imprenditoriali e controllato oltre 200 persone e 95 vetture.

Aprilia, arrestati tre uomini per spaccio

I tre uomini, di nazionalità indiana, sono stati trovati dal Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia in possesso di 6,9 chili di bulbi di papavero da oppio. I Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, attraverso l’articolazione del personale della Sezione Operativa, hanno arrestato i tre uomini per possesso di sostanze stupefacenti. Con loro è stata denunciata anche una donna, sempre di nazionalità indiana, in stato di libertà.

Il gruppo aveva già preparato scrupolosamente le varie confezioni per la vendita. Infatti la sostanza è stata trovata già pronta in 63 involucri da 110 gr ciascuno.

Continuano le indagini dei Carabinieri

Continuano quindi le indagini da parte dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia per fermare le attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Le direttive sono partite dal comandante provinciale di Latina, il colonnello Lorenzo D’Aloia, per il quale, uno degli obiettivi principali è quello di poter salvaguardare la città dai reati riguardanti il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Pertanto, i Carabinieri, in un comunicato stampa dichiarano:

“Al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori, è difatti fondamentale la collaborazione di tutti, soprattutto della cittadinanza la quale è invitata a segnalare al numero di emergenza 112 qualsiasi situazione dubbia di cui venga a conoscenza”.

Controlli a tappeto per tutta Aprilia: perquisite oltre 200 persone

Tra le giornate di Venerdì 8 e Sabato 9 Aprile, i militari del Reparto Territoriale di Aprilia, insieme ai comparti di specialità Nas e Nil di Latina, il Nucleo di Elicotteri di Pratica di Mare e i Cinofili del Nucleo di Roma di Santa Maria Galeia hanno fatto dei controlli a tappeto per tutta Aprilia.

Sono state controllate esattamente 220 persone, 8 attività imprenditoriali e 95 vetture. Inoltre. le perquisizioni personali e veicolari fatte hanno portato al ritiro di ben tre patenti di guida nei confronti di altrettanti conducenti. Questi sono stati poi segnalati alla Prefettura per essere stati trovati in possesso di grandi quantità di cocaina.

Tra le otto attività imprenditoriali controllate, in due esercizi commerciali sono state riscontrate “irregolarità amministrative” le quali dovranno pagare una multa di oltre 20mila euro.