Aprilia, arriva il commissariato: la promessa del Ministro Piantedosi

Aprilia. Nella giornata di ieri, venerdì 24 giugn0 2023, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha preso parte al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto in Prefettura a Latina. Sono stati tanti i temi affrontati, discussi e passati in rassegna per l’occasione ma, in modo particolare, si è affrontato senza mezze misure il caso dei chioschi incendiati sul Lungomare di Latina, così come dell’innalzamento come fascia della Questura di Latina e le infiltrazioni della criminalità sull’intero territorio. Criminalità che sembra sempre di più prendere le sembianze di organizzazioni sistematiche autoctone.

Fatture false, riciclaggio e contrabbando di carburante: sequestrati ad una società di Aprilia oltre 8 milioni di euro

Le parole del Ministro Piantedosi

”Questo territorio ha professionalità all’altezza della sfida e dell’importanza del contesto provinciale per la lotta alla criminalità”, ha dichiarato, tra le altre cose il ministro durante il suo intervento, rappresentando, tra le molte iniziative a sostegno delle comunità locali, anche la prossima istituzione di un commissariato di Pubblica Sicurezza ad Aprilia. Poco dopo la fine del suo intervento, poi, ha inaugurato anche la nuova sede del Nucleo Ecologico dei Carabinieri di Latina in corso della Repubblica.