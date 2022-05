Eletta ad Aprilia Miss Mamma italiana 2022: premiate dieci mamme romane (FOTO)

Si è svolto nel weekend appena trascorso e in particolare nella giornata di sabato 30 aprile, presso il “bar4.zeo Pidocchietto” di Aprilia, la selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2022”. Alla fine la giuria ha proclamato vincitrice della selezione Glenda Borchi, 32 anni, store manager, di Roma, mamma di Stella di 3 anni. Ma andiamo con ordine.

Il concorso Miss Mamma italiana 2022

L’evento, che coinvolge varie località italiane e giunto quest’anno alla sua 29° edizione, è curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni. Le mamme partecipanti oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche.

Il sostegno ad una Onlus

“Miss Mamma Italiana” sostiene anche “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce oltre 4 milioni di donne fin dall’adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un’attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Come partecipare

L’evento è stato presentato da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso e da Gabriella Ferrari vincitrice del titolo nazionale “Miss Mamma Italiana Sorriso 2018”. Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it

Chi ha vinto la 29esima edizione del contest riservato alle mamme

Ad ogni modo la fascia “Miss Mamma Italiana GOLD” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a CARMELINA FRANGELLA, 54 anni, insegnante, di Zagarolo (RM), mamma di Jessica e Cristian, di 32 e 26 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” (riservata alle mamme con più di 56 anni), è andata ad ANTONELLA GIORDANO, 61 anni, operatrice olistica, di Roma, mamma di Alessio di 37 anni.

Come si è svolto il concorso Miss Mamma italiana

Le mamme partecipanti oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche. Su tutti questi aspetti alla fine è arrivato il verdetto della giuria.

Le altre mamme premiate

Queste le altre mamme premiate che, insieme a Glenda Borchi, si aggiudicano il pass di accesso per le Pre Finali Nazionali “Miss Mamma Italiana 2022”, in programma dal 5 al 10 settembre 2022 a Bellaria Igea Marina – Riviera Romagnola:

“ Miss Mamma Italiana Dolcezza ” SAMANTHA SPADONI , 40 anni, casalinga, di Roma , mamma di Christian, Jennifer, Tiffany ed Ilary, di 16, 9, 7 e 2 anni;

“ Miss Mamma Italiana Glamour ” BEATRICE BONIN , 42 anni, casalinga, di Monterotondo (RM) , mamma di Dafne di 7 anni;

“ Miss Mamma Italiana Fashion ” SHEILA SANTECCHI , 32 anni, casalinga, di Bracciano (RM) , mamma di Riccardo di 3 anni e delle gemelle Ambra e Dafne di 1 anno e mezzo;

“ Miss Mamma Italiana Romantica ” IRENE TAURINO , 41 anni, make up artist, di Roma , mamma di Aurora di 5 anni;

“Miss Mamma Italiana Sprint” ALESSANDRA FUOCO , 43 anni, docente, di Aprilia (LT) , mamma di Flavia e Leonardo, di 4 e 2 anni.

Queste invece le mamme premiate per le categorie “Gold” (dai 46 ai 55 anni) ed “Evergreen (dai 56 anni a salire):

“ Miss Mamma Italiana Evergreen Solare ” CARLA CRUCIANI , 58 anni, impiegata, di Lanuvio (RM) , mamma di Chiara di 19 anni;

“ Miss Mamma Italiana Evergreen Sorriso ” SILVANA POMPAMEO SPADONI , 63 anni, casalinga, di Roma , mamma di Samantha di 40 anni;

“ Miss Mamma Italiana Evergreen Simpatia ” ANTONELLA ARDUINI , 56 anni, agente, di Roma , mamma di Vito, Danilo, Ilaria ed Alessandro, di 40, 36, 23 e 18 anni;

“Miss Mamma Italiana Evergreen Arianne” GIULIANA PALOMBI , 73 anni, casalinga, di Aprilia (LT) , mamma di 5 figli.

Miss Mamma Italiana 2022: tutte le foto del concorso

Di seguito tutte le immagini del concorso e della giornata svoltasi ad Aprilia.