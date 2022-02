Miss Lazio 2021 Beatrice Scolletta (di Nettuno) non parteciperà alla finale di Miss Italia: è positiva al Covid

Miss Italia: è ufficiale, Miss Lazio 2021 si ritira. La finale si terrà oggi, domenica 13 febbraio 2022. Il motivo è molto semplice: purtroppo la più bella del Lazio ha contratto il Covid. Si tratta di Beatrice Scolletta. A causa del coronavirus la bellissima 26enne non potrà recarsi a Venezia: già nel 2020 proprio Beatrice era stata a un passo dalla vittoria.

Miss Italia: Miss Lazio non ci sarà, ecco perché

Già in dolce attesa, Beatrice ha scoperto di essere positiva al Covid-19. E’ questo il motivo che le impedisce di partecipare alla finalissima di Miss Italia. La ragazza dichiara di essere molto dispiaciuta: del resto è già la seconda volta che si trova a un passo dal risultato finale. Ricordiamo che la diretta per la finale si terrà oggi alle 21.00 su Helbiz Live. Il luogo designato è il Casinò Ca’ Vendramin Calergi di Venezia. Ma scopriamo qualcosa di più su Beatrice: chi è la bellezza del Lazio? Beatrice Scolletta ha 26 anni, è sposata e mamma: ha due bambini ed è in dolce attesa del terzo. Laureata in Scienze e tecniche psicologiche abita a Nettuno. Aveva già partecipato a Miss Italia, arrivando seconda due anni fa. E’, inoltre, “Prima Miss dell’Anno 2020”, un titolo che le aveva permesso di essere ammessa direttamente alle finali nazionali di Miss Italia.