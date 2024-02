Aprilia, investito in centro: ragazzino in codice rosso

Aprilia, tragico incidente in centro. Minorenne travolto da una Toyota Aygo, il ragazzo è stato immediatamente portato al Pronto Soccorso.

Incidente tra via Aldo Moro e via Mascagni. Il centro di Aprilia diventa teatro di un sinistro abbastanza importante, sul piano di condizioni e conseguenze, a causa di uno scontro avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri fra una Toyota Aygo e un ragazzo minorenne. La dinamica dell’impatto è ancora da chiarire.

Il ragazzo è in codice rosso al Pronto Soccorso. Le condizioni sembrano essere piuttosto gravi dato che lo scontro potrebbe aver coinvolto diverse parti del corpo con relative implicazioni. Un altro caso di sinistro mortale. Aprilia e il Lazio confermano la tendenza in aumento per quanto concerne gli incidenti stradali: gran parte di questi poi diventano omicidio stradale.

Alla stregua del delitto colposo, perchè magari accompagnati da un’omissione di soccorso attraverso una fuga o la noncuranza di non guardare neppure quanto fatto. La responsabilità viene meno. Non è questo il caso, con il ragazzo che sembra essere stato aiutato immediatamente fra lo sgomento dei presenti, le prossime ore saranno determinanti.

Nel frattempo le autorità fanno sapere di sistemare ulteriormente le zone colpite: magari con una segnaletica più visibile e strade maggiormente curate. Ad Aprilia non è che si viva nel dissesto, ma una maggiore cura può sempre aiutare. Anche quando sembra che non ci sia bisogno di nulla.

La comunità si mobilità

La comunità prova a fare la sua parte mentre si attendono riscontri sulle sorti del ragazzo, la cui vita non sarà più come prima a livello emotivo: rimane da stabilire quali siano le conseguenze sul piano fisico. La famiglia attende e con lei il conducente della Toyota Aygo che si è messo subito a disposizione delle autorità.