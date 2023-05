Aprilia, la lite in strada degenera: 25enne picchiato da tre persone (che poi gli sfasciano l’auto)

Una lite per futili motivi, la “viabilità” che diventa pretesto per la violenza gratuita. Così un ragazzo di 25enne è stato aggredito e picchiato ad Aprilia da tre persone che poi se la sono presa anche con la sua macchina. Adesso però i responsabili sono stati rintracciati dai Carabinieri e dovranno rispondere di varie accuse al loro carico: dalle lesioni, al danneggiamento fino ad arrivare agli atti vandalici.

La lite lite in pieno centro ad Aprilia

I fatti risalgono a cinque giorni fa, precisamente la sera del 13 maggio scorso, in pieno centro cittadino. Le quattro persone, in circostanze da chiarire, hanno iniziato a discutere per banali motivi di viabilità. Poi però gli animi si sono surriscaldati e, purtroppo, dalle parole si è passati ai fatti. Ad avere la peggio, anche perché in netta minoranza, è stato il 25enne che è stato malmenato dalle altre tre persone. Queste ultime poi, non paghe di quanto fatto, se la sono presa con la macchina. Dopodiché si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce.

Individuati gli autori dai Carabinieri

Nelle scorse ore però il cerchio attorno a loro si è stretto grazie ai Carabinieri del locale Reparto Territoriale. I Militari infatti, che avevano avviato le indagini a seguito dell’accaduto, hanno individuato i tre autori raccogliendo “elementi di reità al loro carico”: dovranno pertanto rispondere di danneggiamento, atti vandalici, percosse e lesioni nei confronti del giovane.

I controlli dei Carabinieri sul territorio

L’intervento rientra nelle attività di controllo posti in essere dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia nell’ambito delle direttive impartite dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Latina, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare riguardo a quelli contro il patrimonio e la persona. L’attenzione su questo fronte rimane alta e costante sull’intero territorio di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di ordine e sicurezza pubblica avanzate dai cittadini.

