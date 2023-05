Rapina da film ai Castelli: irrompono armati alle Poste, Direttore e dipendenti minacciati

Terrore alle poste di Ciampino, ai Castelli, ieri mattina teatro di una rapina a mano armata. I malviventi hanno minacciato con una pistola Direttore e dipendenti costringendoli ad aprire la cassaforte a tempo. Dopodiché sono svaniti nel nulla con l’ingente bottino, ammontante all’incirca a 30mila euro.

Rapina alle poste di Ciampino ieri sabato 13 maggio 2023

Il colpo, evidentemente ben studiato e pianificato nei minimi particolari, è avvenuto ieri mattina, sabato 13 maggio 2023, poco prima dell’orario di apertura. Secondo le prime informazioni disponibili i rapinatori, due uomini, armati, hanno atteso l’arrivo del Direttore e dei dipendenti per minacciarli e costringerli a farsi consegnare il denaro contenuto nella cassaforte. Davvero ingente il bottino: almeno 30mila euro. A quel punto, arraffati i soldi, la coppia di banditi si è allontanata rapidamente dall’Ufficio Postale – i locali di Via Bologna – facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo che ora indagano sull’accaduto. Ascoltate le testimonianze delle persone presenti così come si cercano indizi utili dagli impianti di videosorveglianza. In tal senso proseguono gli accertamenti e la caccia ai due malviventi resta aperta. Pochi giorni fa – era il 9 maggio – un’altra tentata rapina era andata in scena in questo caso a Latina ma sempre alle Poste: il bandito tuttavia era stato messo in fuga dai ladri vanificando così il colpo.

