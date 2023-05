Doppia rapina in centro a Roma: turista aggredito 2 volte in una sola notte, è allarme sicurezza

Roma. Due rapine consumatisi nel giro di pochi minuti. A farne le spese un turista di origini messicane che a seguito dei fatti non dimenticherà tanto facilmente il proprio soggiorno nella Città Eterna. Le rapine sono state messe a segno da due differenti gruppi di banditi, tutt’ora in corso le indagini della polizia al fine di assicurare i malviventi alla giustizia.

Le due rapine avvenute nel centro storico

Le due rapine, avvenute in modo molto ravvicinato tra loro, sono avvenute nella notte di venerdì scorso, intorno alle 4, in via del Plebiscito. La vittima, un 29enne di origini messicane, era nella Capitale per turismo. Dapprima è stato aggredito da un uomo che gli si è avvicinato sottraendogli le cuffiette Air Pods per ascoltare la musica e, come se non bastasse, subito dopo è stato fermato da altre 3 persone che non avevano nulla a che fare con la precedente rapina. Inizialmente la vittima pensava che i quattro fossero li per aiutala ma nel giro di poco il loro intento si è rivelato chiaro e, malauguratamente, non in positivo. Secondo quanto di apprende, i malviventi erano tutti stranieri.

Le minacce con tanto di coltello

Uno dei malviventi lo ha minacciato con un coltello, intimandogli di non gridare. Dopodiché i malviventi sono scappati facendo perdere le proprie tracce. A dare l’allarme la vittima stessa e poco dopo sul posto è arrivata una volante del commissariato Celio. Fatte scattare le ricerche nel centro storico, quest’ultime sono risultate vane. Giunta sul posto anche un’ambulanza ma l’uomo ha rifiutato il ricovero. Attualmente in corso le indagini della polizia così da fare chiarezza sulla doppia aggressione consumatasi in pieno centro ai danni del turista. Un elemento importante per il proseguo delle indagini potrebbe essere rappresentato dalle telecamere della zona. Intanto, la caccia ai banditi è aperta.