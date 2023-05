Roma, sbattono a terra e rapinano una turista: è caccia alla banda dei ladri in bici

Erano in vacanza a Roma e mai avrebbero pensato di dover ricordare la loro vacanza nella Capitale perché vittime di una rapina. Una giovane coppia irlandese, nella notte tra mercoledì e giovedì scorso, sono stati presi di mira da due rapinatori in bicicletta che dopo aver sbattuto a terra la donna, l’hanno derubata della borsa.

La coppia vittima di un agguato da parte di rapinatori in bicicletta

I due 25enne stavano rientrando in albergo poco dopo l’1 di notte del 3 maggio scorso, dopo aver trascorso la serata in giro per Roma, quando sono rimasti vittime di un agguato all’altezza di via Santa Croce in Gerusalemme. Ad avere la peggio è stata la ragazza che è stata picchiata con violenza dai malviventi per riuscire a strapparle la borsa. Il fidanzato della 25enne ha provato a fermare i delinquenti, ma tutto si è consumato in una manciata di secondi. I rapinatori sono riusciti a scappare velocemente facendo perdere le proprie tracce.

L’intervento della Polizia

Proprio in quel momento si è trovato a passare qualcuno che ha visto quanto è successo e ha dato l’allarme in Polizia. Gli agenti sono corsi, hanno setacciato la zona per cercare di trovare i malviventi che, però, si erano volatilizzati. Per la vittima dell’aggressione, evidentemente sotto choc, ma per fortuna nessuna ferita di rilievo.

Le indagini

I due giovano irlandesi hanno sporto formale denuncia per quanto successo, ma non sono stati in grado di fornire una descrizione dei rapinatori. Tutto troppo veloce. Non potendo contare sulle testimonianze delle vittime gli investigatori si sono adoperati per acquisire le immagini di videosorveglianza presenti in zona nella speranza di dare, in breve, un nome a quei delinquenti. La speranza è che il cerchio intorno ai rapinatori venga chiuso nel minor tempo possibile, così da impedire che possano prendere di mira altri sfortunati.